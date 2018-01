Glumica je iznenadila javnost kada je prije 14 godina napustila karijeru i otišla živjeti u samostan. Zašto je to učinila objasnila je u rijetkom intervjuu iz 2013. godine.

Edita Majić je prije 14 godina odustala od glumačke karijere i odlučila se posvetiti vjeri. Zaredila se i otišla živjeti u jedan od najstrožih samostana na svijetu, samostan Sv. Josipa u španjolskoj Avili, te postala sestra Edita Marija od Križa.

Karmelićanka je sada povukla još dramatičniji potez i odlučila živjeti kao pustinjakinja, u kući na brdu usred šume, gdje će se posvetiti fizičkom radu i molitvi.

Odakle uopće želja da postane časna sestra i napusti život koji je vodila, Edita je ispričala u jednom od rijetkih intervjua, koji je izvorno objavljen u časopisu Susret, a prenosi ga portal Bitno.net. Bivša glumica je otkrila da je čitav život znala da je kroz život nosi vjera.



“U svakoj situaciji života, u svakom mom traženju bio je On. Njegova prisutnost je bila tu i bio je sa mnom i vodio me, no u ono vrijeme nisam ga poznavala i nisam znala da je prisutan”, rekla je glumica, objasnivši da su svi njeni putovi bili traženje Boga: “Tek u Bogu sam pronašla odgovor na sva pitanja”.

Od srednje škole je željela biti časna

Ispričala je da u djetinjstvu nije poznavala Boga, no uvijek se pitala tko je on. Upoznala ga je, kaže, 20 godina kasnije. Potrebu za životom u samostanu je, pak, osjetila još u srednjoj školi.

“Stajale smo ispred škole, učenice, i pričale smo o tome što bismo bile u budućnosti, kako tko vidi svoj život. Ja ne znam što je meni došlo u tom trenutku, potpuno ozbiljno sam rekla: ‘Ako ja vidim da sve ovo nema smisla, ja mogu biti časna sestra’. Svi su se počeli smijati, kao koju glupost sam rekla. Međutim, ja sam sama bila iznenađena kojom sam sigurnošću to rekla i kojim uvjerenjem da je istina to što govorim: ‘Čekaj ovo bi stvarno moglo biti, ali odakle je to?'”, pomislila je tada Edita.

Iako je imala uspješnu karijeru, ništa što je radila nije je ispunjavalo do kraja.

“Uvijek je nakon predstave ostala praznina. Moja želja da se darujem drugima, da učinim nešto lijepo, ostala je nakon predstave samo na tome da se isplatio sav trud ako se barem jednoj osobi nešto svidjelo, ako se makar jednoj u duši nešto promijenilo”, rekla je bivša glumica, dodavši kako joj je to bilo premalo.

Prvi susret s Bogom

Svoj prvi susret s Bogom opisala je kao bljesak: “Može se reći da se dogodio jedanput kao bljesak, neočekivani dar njegove ljubavi koja se ulijeva u tvoje biće, apaolutno, silovito, odjedanput, nezadrživo i do kraja”, rekla je Edita Marija od Križa, dodavši kako su zapravo svi detalji iz njenoga života bili Božji pozivi. Odjednom su joj se, kaže, otvorile oči.

“Odjedanput mi je sve postalo jasno. Sva pitanja koja sam postavljala bila su odgovorena”, rekla je. Nakon toga je redovito išla na misu, čak i po tri puta dnevno. Jednom kada se otvorila Bogu, bilo joj je teško povjerovati da je izabrao baš nju.

“Cijela moja situacija kao glumice bila je pomalo osobita jer mi se činilo teško vjerojatnim da bi Bog želio pozvati u svoju službu nekoga tko je živio životom tako drugačijim od onoga koji živi jedna Bogu posvećena osoba”, kazala je Majić. Želja da postane redovnica, i to odmah karmelićanka, javila joj se odmah nakon što je upoznala Boga, no nije bila sigurna želi li to zaista Bog od nje ili je bila riječ samo o njenoj tlapnji.

“Te sumnje su mi zadavale najveću muku”, kazala je, dodavši da je o tome razmišljala pet godina. Tijekom njih je bila posvećena molitvi, promijenila je svoj život i sve što je činila posvetila je Bogu.

“Na kraju, po posebnom zagovoru Gospe Međugorske, Bog mi je dao razumjeti da me stvarno pozvao u samostan, u Karmel, onako kako sam u prvom trenutku bila i osjetila u duši”, ispričala je Majić.