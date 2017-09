ŠEST TRENUTAKA U KOJIMA JE PRINCEZA DIANA OSVOJILA SVIJET: Željela je biti ‘kraljica srca’ i uspjela je u tome

Bonjour! Agosto, uma Diana por dia 💙🙏🏼Eu fiquei pensando na imagem com que eu terminaria este mês de homenagens à nossa amada princesa. Ela não teria gostado de ser lembrada pelo seu glamour, pelas suas roupas ou joias. O que Diana mais prezava era o seu trabalho humanitário. Então esse filminho mostra a sincera profundidade de seu engajamento. 👸🏼👸🏼👸🏼Ela não se limitava a cortar fitinhas em escolas e hospitais; abraçava os doentes, brincava com as crianças, saía escondida de madrugada do palácio para visitar a população de rua. Ela trouxe o toque, o abraço, o carinho palpável para a monarquia. 👩‍👧‍👧👩‍👧‍👧👩‍👧‍👧Sua grande realização não foi apenas fazer a monarquia cair na real, com o perdão do trocadilho, obrigando as cabeças coroadas a descer um pouco do pedestal para se aproximar das idiossincrasias dos plebeus.Diana colocou a filantropia na agenda definitiva dos grandes líderes, servindo-se da fama para turbinar suas causas.👑👑👑A princesa de Gales atravessou um campo de minas terrestres em Angola para conscientizar os habitantes sobre o perigo que os conflitos civis significavam para toda a população africana. Apertou a mão de um portador de HIV e visitou órfãos de pais soropositivos no Brasil, em 1987, quando a doença era muito mais estigmatizada do que hoje. Ela mudou a forma como o mundo via a Aids. Durante várias visitas a instituições filantrópicas, ela levou seus dois filhos para conhecerem a crueza da vida real. O resultado está aí: dois meninos bem criados, sensíveis, engajados, não apenas preocupados em ficar bem no Insta ou no zapzap. 👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦 Diana foi uma revolucionária, uma transgressora, uma insubmissa, e por isso pagou um preço altíssimo. Não colocou o dever acima de sua felicidade pessoal, atitude normalmente esperada de grandes figuras de um establishment. Não colocou as regras de protocolo acima da necessidade genuína de semear o bem. ❤️Por isso, sua chama estará para sempre acesa em nossos corações. A Princesa do Povo! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 #UmaDianaPorDia #OneDianaADay #remember #20thanniversary #PrincessDiana #LadyDi #OneDiADay

