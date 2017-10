PREGLED NAJVEĆEG SEKS SKANDAL HOLLYWOODA: Je li mučna afera moćnog Harveya Weinsteina tek vrh ledenog brijega?

Nove optužbe iznesene protiv holivudskog magnata i američkog producenta Harveya Weinsteina ne prestaju potresati Hollywood, a mogle bi označiti početak razotkrivanja prakse spolnog uznemiravanja i zlostavljanja u tom hramu svjetske filmske umjetnosti.

Nakon prošlotjednog teksta objavljenog u New York Timesu, dosad je 29 žena javno optužilo holivudskog magnata za seksualno zlostavljanje.

Među njima su brojne slavne američke i strane glumice, ali i novinarke, scenaristice, asistentice i tajnice.

Nekoliko njih Weinsteina optužuje za silovanja, što on odlučno opovrgava.



Izolirana holivudska horror priča ili čest slučaj u Hollywoodu?

“Je li posrijedi samo izolirana holivudska horor-priča ili vrlo čest slučaj u Hollywoodu?”, pita se novinar AFP-a.

Broj žena koje javno optužuju Weinsteina sve je veći.

Među njima su i oskarovke Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Angelina Jolie, a talijanska glumica Asia Argento kaže da ju je Weinstein silovao.

Niz je dugačak: Cara Delevigne, Lea Seydoux, Rosana Arquette, Emma de Caunes, Judith Godreche…

Izbačen i iz BAFTA-e

Moćnog je producenta otpustila tvrtka kojoj je bio na čelu, a od srijede više nije ni član britanske BAFTA-e koja ga je izbacila iz članstva.

Časopis Newyorker je objavio izvješće, koje je potvrdio i ABC, o postojanju audio snimke kojom se potvrđuje da je Weinstein dodirivao jednu talijansku manekenku bez njezina pristanka. Tužiteljstvo u New Yorku snimku je ocijenilo “strašnom”, no i “nedovoljnom da se dokaže kazneno djelo”.

Distanca i zgranutost filmskih zvijezda i političara

Weinsteinova supruga, modna kreatorica Georgina Chapman napustila ga je nakon desetogodišnjeg braka, a od njega su se distancirale i brojne filmske zvijezde te političari, među kojima su i oni iz Demokratske stranke koje je magnat podupirao izdašnim donacijama.

Hillary Clinton izvijestila je da je “zgranuta, užasnuta i šokirana” objavljenim informacjiama, a “zgranutost i gađenje” zbog objavljenog izrazio je i bivši američki predsjednički par Barack i Michelle Obama.

Vrh ledenog brijega?

“U Hollywoodu je puno dobrih ljudi, no ima i gadova, ljudi pokvarenih do srži koji uspijevaju u tom miljeu jer je to svijet ubojica”, kazao je za AFP konzultant Alex Ben Block, član redakcije specijaliziranog časopisa The Hollywood Reporter.

Glumac i redatelj Rob Schneider je za internetsku stranicu TMZ kazao kako smatra da je Weinsteinova priča tek “vrh ledenog brijega”, dodajući da je i sam na početku karijere bio žrtva spolnog uznemiravanja.

“I glumice i glumci su na svojevrsnoj vjetrometini. Zbog toga im treba agent, a agenti su često odvratni. Voditelji castinga, producenti, redatelji, to je tako rašireno u filmskoj industriji”, tvrdi Schneider.

Slučaj otvorio Pandorinu kutiju holivudskog licemjerja

Slučaj Weinstein otvorio je Pandorinu kutiju licemjerja u Hollywoodu.

Glumica Rose McGowan na Twitteru je pokrenula kampanju za podnošenje ostavke čitavoga upravnog odbora tvrtke Weinstein, uključujući i Harveyeva brata Boba, suosnivača njihove producentske kuće.

“Svi su oni sve znali”, kaže McGowan, koja se obrušila i na kolegu Bena Afflecka. Tvrdi da je i on znao za Weinsteinovo ponašanje.

“No taj mu je čovjek pomogao u karijeri, pa je odlučio šutjeti o svemu”, tvrdi glumica.