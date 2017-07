SEKSI PJEVAČICA OTKRILA ISTINU O SVOM ŽIVOTU: ‘Ne dajte se zavarati, nije ni upola lijep kao slike na Instagramu’

Don't be fooled by the rocks that I got, i'm still, I'm still Lana from the block. I stvarno, kad pogledam svoj Instagram, pomislim kakav idiličan život ima ova Lana.. pluta na labudovima, 'hoda okolo', malo se popne na pozornicu, malo otpjeva, putuje, sunča se, fino se papa, naslikava, brandovi šalju proizvode i kile garderobe, ima dobre ugovore, koncerata ko u priči… ma živa idila… ne dajte se zavarati instagramom i životima koji vam se serviraju, ni tuđim niti mojim. Iza karijere (a moja traje gotovo 14 godina), stoji puno rada koji nije ni upola lijep ni reprezentativan kao ove slike. Jednog dana ako i kad će vas zanimati kako zapravo izgleda biti pjevačica i vlasnica firme, onda ćemo organizirati neki seminar ili predavanje, a do tad sam u ulozi nekoga tko vam uljepša dan nekom bezbrižnom sličicom ili dvije :-) pusa, volim vas, iskreno i od srca 💕😜 Očekujte overload objava s koncerata ovaj tjedan:-)

