SAVRŠENA PRILIKA DA SE STISNETE UZ NJENU VRUĆU GUZU: S Lidijom bi se svatko volio naći u ovoj uskoj uličici

#Split #PustiMeProc #Ulica Mjesto radnje – Split, grad opjevane ljepote (ulica i ljudi) i zadivljujućeg spoja starog i suvremenog… Među brojnim ulicama i uličicama, u samom centru drevne rimske palače, skrila se i uličica koja slovi kao jedna od najužih na svijetu. Kao uski prorez, dijeli peterokatnicu s gotičkim elementima od Jupiterovog hrama, monumentalnog povijesnog spomenika čija veličina dodatno naglašava njezinu malenkost. Na prvi pogled gotovo neprimjetna i nevažna, bez ikakvog natpisa koji označava njezino ime i postojanje, tijekom vremena bila je i ostala nijemi svjedok šarolikih priča o susretima i karakterima njezinih prolaznika. Svojim posebnim šarmom svakodnevno osvaja srca lokalaca i dio je opće kulture grada čemu svjedoči i činjenica da ne postoji osoba koja ne zna za nju ili neku priču vezanu uz nju. Neiscrpan izvor raznih anegdota i dosjetki, široka tek toliko da dozvoli prolaz jednoj po jednoj osobi, često predstavlja i svojevrstan test strpljivosti onih koji su, želeći proći tuda u žurbi, primorani čekati na svoj red. Ovaj splitski draguljčić, fascinantan ne samo Splićanima već i turistima, privlači ljubitelje kulturne baštine diljem svijeta pozivajući ih da sudjeluju u stoljetnoj priči susreta i mimoilaženja koji završavaju smijehom ili pak nervoznim povicima po kojima je i dobio ime – Pusti me proć’! arhitektonskerazglednice.com

