SANJA DOLEŽAL O SVOM NOVOM ŽIVOTU: ‘Krastavci i rajčice su mi uspjele, ali tikvice baš i ne…’

Pjevačica i voditeljica preselila se iz Zagreba u Donji Zvečaj.

Njena kći Lana i sin Luka dovoljno su veliki i odrasli i mama im ne mora stalno biti pri ruci i zato je Sanja odlučila sve više boraviti u svojoj oazi mira na Mrežnici. Do sada je joj je to bila tek vikendica za povremni bijeg od gradske vreve, no sada se tamo preselila. Živi u prirodi, uzgaja vlastito voće i povrće, sprema zimnicu, a gumene čizme postale su joj neizostavan dio garderobe.

Obrađivanje vrta postala joj je glavna zanimacija i pohvalila se kako su joj ove godine uspjele rajčice i imala je jako dobar urod s krastavcima, dok s tikvicama i nije imala baš takav uspjeh.



“U mom malom mjestu, ima slatki dućan, restoran i kafić i to je to. Automobil mi ne treba i imam pet minuta hoda uz brdo do trgovine, ali zapravo mi ni trgovina ne treba jer radim svoj kruh, u škrinji imam domaće meso i zapravo kad prošećem selom obavim šoping. Sada u vrtu imam raštike, zasadila sam i salatu i matovilac i svašta se nađe u mom vrtu”, ispričala je Sanja gostujući u HRT-ovoj emisiji voditeljice Barbare Kolar Kod nas doma.

Ono što ne uzgaja sama, nabavlja, kaže, od suseljana.