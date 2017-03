SAMOZATAJNI ‘CELLO’ ZA NET.HR OTKRIO DETALJE O VEZI ROZGE I HAUSERA: ‘Njemu ustvari paše sva ta pozornost…’

Bili smo na predstavljanju novog albuma ‘Score’ slavnog violončelističkog dvojica 2Cellos, gdje smo imali prilike porazgovarati s Lukom Šulićem, ali i Stjepanovom ponosnom zaručnicom, pjevačicom Jelenom Rozgom.

Slavni violončelistički dvojac Luka Šulić i Stjepan Hauser, poznatiji kao 2Cellos, domaćoj su publici konačno predstavili novi album ‘Score’, kojeg mnogi već sada proglašavaju njihovim najboljim albumom do sada. Na njemu su obradili 14 najvećih filmskih hitova te na taj način najavili svojevrsan preokret u svojoj bogatoj i uspješnoj karijeri.

Net.hr imao je prilike porazgovarati s Lukom, koji nam je otkrio svoje dojmove o albumu.

“Meni je osobno ovo najdraži album jer je u pitanju filmska glazba, a filmove obožavam još otkad sam bio dijete. Obožavam filmove općenito, a na ovom albumu nalazi se predivna, romantična glazba koja dira i budi duboke osjećaje u čovjeku. Najviše sam uživao snimajući ovaj album”, rekao je Luka Šulić za Net.hr.

Dečki planiraju snimiti spotove za svih 14 pjesama, a na tome već rade punom parom. “Već smo snimili devet spotova, ovaj vikend snimamo deseti spot pa su nam onda ostala još samo četiri”, otkriva.

Njih se dvojica odlično slažu i nadopunjuju, a tome u prilog ide i činjenica da sve odluke donose sami. “Sve smo skladbe birali prema svom ukusu, ne damo mi nikome drugome da se miješa u naš posao”, odlučno će Luka, koji je posebno uživao u obradama Morriconeovih skladbi za ‘Cinema Paradiso’ i ‘Malena’, te skladbi Hansa Zimmera iz ‘Rain Man’.

Na njihov novi album ponosna je i Stjepanova zaručnica Jelena Rozga, koja je došla pružiti podršku svom dragom. “Naravno da sam ponosna! Sjajan album, oni su kao uvijek genijalni. Zaista treba cijeli album poslušati uživo. To će se dogoditi u Hrvatskoj 2. srpnja u pulskoj Areni”, uzbuđeno nam je rekla pjevačica, koja je i sama odlučila snimiti spotove za sve svoje nove pjesme. Kopira li to nju Stjepan? “Ma nema tu nikakvog kopiranja. Svaka pjesma zaslužuje svoj spot. U današnje vrijeme YouTubea jednostavno treba za svaku pjesmu snimiti spot, to i ja i oni oduvijek radimo. Ali tu je stiska s vremenom, treba pronaći redatelje. Ja osobno ne volim snimati spotove, ali jednostavno moram jer su ljudi sve više na mobitelima, a sve manje ispred TV ekrana”, objašnjava pjevačica.

A kad smo već kod Jelene, ne možemo ne primijetiti da se o privatnom životu 2Cellosa priča podjednako, ako ne i više, nego o njihovim poslovnim uspjesima. Pitali smo Luku koliko im se teško nositi s popularnošću i eksponiranošću u javnosti i medijima.

“Ja osobno nisam nešto previše eksponiran, a i nisam takav tip. Možda je Stjepan u tom pogledu malo eksponiraniji. Ja volim da je tako jer se ne volim previše isticati. Ali njemu sva ta pozornost paše”, otkrio nam je samozatajniji ‘Cello’, koji sa svojom voljenom zaručnicom, Slovenkom Tamarom Zagoranski, ipak voli uživati podalje od svjetla reflektora.