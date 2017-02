SENZACIJA IZ OSIJEKA JURI PO SVOJ PRVI PORIN, A ZA NET.HR KAŽE: ‘Meni je ovo iznenađenje i velika čast’

“Sve je crno, sve je bijelo, ali život nije siv!” – poručuje nam mlada glazbenica Mia Dimšić, koja ovih dana osvaja domaću glazbenu scenu.

Ako možda ne znate tko je Mia Dimšić, sigurno ste barem jednom čuli, a možda i pjevušili stihove njezine popularne pjesme ‘Život nije siv’, kojom osvaja i publiku i struku.

Ova mlada Osječanka svojim je hitom pokorila domaće glazbene ljestvice, a njezino se ime našlo i među brojnim glazbenim veličinama na Danima najbolje domaće glazbe na Narodnom radiju. Sada je ova mlada glazbenica osvojila i četiri nominacije za glazbenu nagradu Porin, a čini se da joj je samo nebo granica.

NOMINIRANI SU…: Oliver i Gibonni pokorili nominacije za Porin, ali pravo iznenađenje je jedna mlada glazbenica!



“Jako sam sretna! Nisam očekivala nominacije, pogotovo ne čak četiri. Jako sam uzbuđena i sretna jer je to moja prva autorska pjesma i uložila sam u nju puno energije. Drago mi je da je struka to prepoznala”, rekla je Mia za Net.hr nakon osvojenih nominacija za nagradu Porin.

“Najmanje sam očekivala nominaciju za ‘glavni Porin’. Naravno da bih ga voljela osvojiti, ali meni je već i nominacija kao da sam ga osvojila. Slutila sam da bih mogla biti nominirana za najbolji spot. Od svih za koje sam nominirana smatram da za njega imam najveće šanse da ga dobijem. Ideja je originalna i super je kombinacija spota i pjesme. Što se tiče nominacije za najbolju pjesmu, konkurencija je nevjerojatna, a isto mogu reći i za nominaciju za najbolji spot”, kaže skromna glazbenica koja ne može sakriti svoju sreću, pa dodaje: “Ponosna sam i počašćena. To što sam s tim imenima na popisu mi je kao da sam i osvojila Porin! To su kolege koji vrhunski rade i sretna sam što mogu učiti od njih.”

Mia je kao debitantica daleko dogurala, ali i dalje je s obje noge čvrsto na zemlji. “Ako dođe do nagrade super, ako ne, ne. Meni je ovo iznenađenje i velika čast”, kaže skromno.

Talentirana glazbenica sama je napisala svoju popularnu pjesmu koja je osvojila i struku i publiku.

“Inspiracija za pjesmu ‘Život nije siv’ došla mi je iz života. Zapravo su to bili neki osjećaji kada nisam bila sigurna što ću sa svojim životom, kud to sve ide. Neka nesigurnost se javila. I onda sam je pretvorila u tu neku najbolju moguću pozitivnu energiju. Zato mi je baš drago vidjeti da mi ljudi šalju poruke, da im pjesma pomaže kad im je teško. To i je poanta glazbe, da nam pomogne i da se svi kroz nju spojimo”, rekla nam je Mia na dodjeli nagrada Narodnog radija za Najbolju domaću pjesmu godine.

Mnoge je ova pjesma pozitivno iznenadila, budući da smo mi poznati kao narod koji na sve gleda sivo, pa čak i crno. No, srećom, imamo Miu.

“Trudim se, mislim da treba biti neki balans. Dosta teško živimo i situacija u društvu možda nije najidealnija i zato se baš moramo fokusirati na neki taj svoj mali svijet koji može biti onakav kakav mi želimo, bez obzira na to u kojem društvu živimo i u kakvim okolnostima”, objašnjava simpatična pjevačica koja će uskoro objaviti i svoj prvi samostalni album.

“Prvi album baš snimamo. Na proljeće bi trebao biti gotov, a sadržavat će deset pjesama. Ja sam napisala tri, četiri pjesme, a ostatak je napisao moj autorski tim”, kaže Mia, koja sve novosti o svome radu s obožavateljima dijeli na svojoj službenoj Facebook stranici.