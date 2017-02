SAMO ZA NET.HR: Damir Kedžo otkrio svoju najveću ljubav pa dodao: ‘Tko zna, možda se to i promijeni’

Pjevač kojeg osim iznimnog vokala krase brojni talenti, prije svega gluma i ples, na najljepši će mogući način obilježiti Dan zaljubljenih.

Za svoje brojne obožavatelje Damir Kedžo priprema prvi veliki solistički zagrebački koncert, koji će se održati na samo Valentinovo, 14. veljače u zagrebačkoj Tvornici kulture. Kedžo će Tvornicu u jednoj večeri pretvoriti u prostor prepun romantike i odlične atmosfere, a u intervjuu za Net.hr otkrio je kako teku pripreme za nastup.

NAJBOLJE MJESTO ZA PROVESTI VALENTINOVO: Damir Kedžo donosi romantiku u Tvornicu kulture

Vjerujemo da je većina obožavatelja već nabavila svoje ulaznice za veliki koncert u zagrebačkoj Tvornici, na Valentinovo. No, ako netko slučajno nije, evo, recite im zašto bi svakako trebali kupiti ulaznicu!

Zato što je to moj prvi veliki koncert u Zagrebu, na koji se spremam već desetak godina i posebna je energija koja se stvara oko pripremem baš zbog toga što je prvi put.



Ima li treme pred prvi veliki solistički zagrebački koncert?

Ogromna je trema u pitanju, ali ju nekako probavljam. Prije dva tjedna je bilo puno gore. Sad sam u glavi već posložen i svjestan sam da se koncert događa. I to je to. Nema povratka.

Ovo Valentinovo bit će vam radno. Smeta li vam to? Imate li nekoga s kime ćete provesti Dan zaljubljenih nakon što siđete s pozornice ili prije nego se na nju popnete?

Nikako. Moja najveća ljubav u životu je glazba, tako da mi ne predstavlja problem ne biti u vezi na Valentinovo. Tko zna? Možda se to nakon koncerta promijeni.

Što je obično prva stvar koju napravite nakon što dođete kući nakon nastupa?

Iskreno, odmah zaspim, jer me obuzme taj osjećaj pozitivne praznine. Doslovno sam preumoran za išta drugo.

Pobjednik ste showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’, gdje ste oduševili vokalnim sposobnostima, ali i glumom i plesom. Jeste li naučili nešto novo u showu i koriste li vam danas ta znanja pred nastupe?

Budući da već imam iskustva u kazalištu, lomiti ego nije bio problem. Pa mi je mijenjanje uloga došlo kao samo mali stres. Ono što sam dobio sa sudjelovanjem u showu je činjenica da sam nekako počeo više voliti sebe, i dobio dodatno na samopouzdanju. Činjenica je da te transformacije dovedu i do točaka kada su neke stvari koje smatraš manama u prvom planu, pa moraš to sam sa sobom probaviti.

Tko je vaš najveći kritičar, čije savjete uvijek rado slušate?

Iskreno, rijetko kada. Jako sam impulzivan, a i volim učiti na svojim greškama. U zadnje vrijeme sam se dosta smirio pa se dogodi čudo da i poslušam savjet bližnjih. I općenito sam naučio stati na loptu.

Nastupate i u mjuziklu ‘Pacijenti’, kakvo vam je to iskustvo bilo? Je li lakše nastupati u mjuziklima poput ‘Pacijenata’ i ‘Sušak, Sušak’ ili po festivalima?

Hm. Nastupanje na festivalu je puno veći stres. Jer imaš jednu pjesmu, koju izvodiš uživo, po prvi put. Kod predstava je ipak drukčije. Prije no što predstavu vidi publika, u kazalištu je odigraš sigurno dvadeset puta, ali sve ima svoju čar.

Vaša pjesma ‘Sve u meni se budi’ pobjednička je skladba 64. Zagrebačkog festivala. Koliko vama osobno znači ta nagrada? Kako je uopće nastala pjesma?

Pjesma je nastala prije četiri godine, ali ju je Ante ljubomorno čuvao i pustio mi ju prošle godine. Od početka je bila zamišljena kao duet, ali doslovno nisam imao ideju o ženskom vokalu koji bi mi se pridružio. Zsa Zsa i ja se poznajemo još od 2014. godine. i od tada se i dogovaramo da snimimo cover. Tako je bilo i u rujnu prošle godine. Zsa Zsa me zvala da snimimo cover i došao sa kod nje doma. Kad sam ju čuo kako pjeva, odmah sam je zaustavio i rekao joj o pjesmi koju imam, te kako bi htio da odemo poslušati demo u studio. Ostalo se sve izdogađalo u doslovno desetak dana i nakon toga smo pjesmu polirali još mjesec dana. I to je to :)

Svi vas pamte kao člana popularnog hrvatskog boy benda Saša, Tin i Kedžo. Sjetite li se ponekad tog razdoblja u karijeri s nostalgijom? Dođe li vam ikada da se ponovno okupite i zapjevate ili je to posve završena priča?

Nikad ne reci nikad, ali za sada ne. Svatko od nas trojice je u svojem filmu i gura neku svoju priču. Ali kažem, nikad ne reci nikad. Pogotovo zato što smo i danas u dobrim odnosima.

Postoje li neki vaši mali rituali pred nastup koje nikada ne preskačete i koji vam donose sreću?

Hahaha, nisam ga još pronašao. Ne postojim direktno pred koncert, mozak mi je fokusiran samo na pozornicu. Ne mogu se koncentrirati ni na što drugo. I hodam lijevo, desno kao profesor Baltazar.