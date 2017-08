Nives Celzijus nastavila je sa serijom fotografija s godišnjeg odmora kojeg provodi bez šminke.

Na fotografiji koju je objavila na Instagramu napisala je samo da je u šumi, no jedine prirodne ljepote koje je pokazala na slici su njezine.

Ipak, to je bilo dovoljno do baci svoje fanove u euforiju, a u nastavku možete pogledati kojim ih je to čarima uspjela baciti na koljena.