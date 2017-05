‘ŠAKETALA ME KAO MIKE TYSON’: Ovih 9 poznatih ‘dama’ je zlostavljalo svoje partnere, nećete vjerovati kada vidite popis

Često se govori o slavnim muškarcima koji su zlostavljali svoje partnerice, no jeste li znali da ima i onih koji su trpjeli isto od svojih supruga?

Brakovi i veze poznatih i slavnih u najmanju su ruku burni, a ni nasilje im nije stran pojam. I dok se često govori o muškarcima koji su zlostavljali svoje partnerice (primjerice Chris Brown koji je prebio Rihannu), malo tko zna da među poznatima ima i žena koje ljubavne probleme rješavaju šakama.

1. Carmen Electra

periwinkle metallics. swimsuit inspo. #CarmenElectra 🏥 A post shared by @spoiledspiice on May 2, 2017 at 11:49am PDT

Zvijezda Spasilačke službe izgleda vatreno, a takva je i njena narav. Godine 1998. model i glumica je uhićena nakon napada na svog tadašnjeg supruga, NBA zvijezdu Dennisa Rodmana. Košarkaš je bio prepun ogrebotina te je imao poderanu majicu. No, nije ni on njoj ostao dužan pa su oboje optuženi. Razlog okršaja je navodno bila sportaševa ljubomora.

2. Hillary Clinton

Bivša američka prva dama nije se baš ponašala damski prema svom osoblju, tajnim agentima, a znao je nastradati i Bill.

Bivši predsjednik tako je u glavu dobio pepeljaru, knjigu, a letjeli su i šamari.

3. Whitney Houston

Her smile is brighter than my future #whitneyhouston #nippy A post shared by Whitney Elizabeth Houston (@nippyscurls) on May 3, 2017 at 9:45pm PDT

Pokojna pop zvijezda i njen suprug Bobby Brown imali su veoma buran odnos. I dok se zna da je on bio nasilan prema njoj, mnoge će iznenaditi činjenica da je ona bila ta koja je češće dizala ruku.

“Suprotno vjerovanjima, ja sam ona koja udara, ne on. Ludi smo jedno za drugim. Kada se tučemo, to nam je kao iskazivanje ljubavi. Borimo se za našu ljubav”, rekla je Houston u jednom intervjuu za Associated Press.

4. Mary Todd Lincoln

Abraham Lincoln, 1860. #abrahamlincoln #1860 #historyloversclub #history A post shared by History Lovers Club (@historyloversclub) on May 3, 2017 at 11:16am PDT

Još se jedna američka prva dama našla na popisu zlostavljačica! Supruga bivšeg predsjednika SAD-a Abrahama Lincolna redovito je tukla svog supruga, tvrdi Michael Burlingam, profesor povijesti i autor knjige The Inner World of Abraham Lincoln.

Prema njegovim tvrdnjama, Lincoln je jednom dobio cjepanicu u glavu jer nije stavio dovoljno drva na vatru. Kada jednom nije kupio pravo meso, Mary ga je udarila u lice i raskrvarila ga.

Strašno.

5. Elin Nordegren

Tiger Woods nya erkännande om otroheten mot Elin Nordegren 😢 💔 Länk i bion 👆 #tigerwoods #elinnordegren #otrohet #hänt A post shared by Hänt (@hant.se) on Mar 23, 2017 at 3:10am PDT

Kada je bivša manekenka saznala da je tadašnji suprug Tiger Woods vara s brojnim ženama, poludjela je. Elin je ogrebala golfera po licu kada je čula da je viđen s drugom. Ganjala ga je palicom za golf te udarala po njegovu autu kada je pokušavao pobjeći. Policija je također potvrdila da je Tiger imao raskrvarenu usnu i pljuvao krv.

6. Kelly Brook

Perfect body! 😍💦🔥💞✨ A post shared by ❤ Sexiest Hollywood Celebs ❤ (@goddesses_hollywood) on May 1, 2017 at 2:41am PDT

‘Zapaljivu’ narav ima i slavna manekenka Kelly Brook. Ona je udarila svog bivšeg dečka Jasona Stathama 2000. godine na vjenčanju Madonne i Guya Ritchieja. Prebila je i bivšeg dečka Dannyja Ciprianija kada je dao svoj broj striptizeti.

7. Tonya Harding

Svi znaju da je ova bivša klizačica unajmila nekoga da polomi noge njenoj konkurentici Nancy Kerrigan na natjecanju. No, to je bio samo početak. Harding je uhićena jer je pogodila svog tadašnjeg dečka Darrena Silvera ratkapom (?!) te ga nekoliko puta udarila šakom u lice. Silver je rekao da ga je klizačica “šaketala kao Mike Tyson“.

8. Grace Hightower De Niro

Da, i slavni Robert De Niro je okusio obiteljsko nasilje. Glumica i pjevačica je imala ljubomorni ispad i izudarala Roberta. To se dogodilo tijekom jedrenja na kojem je s njima bio i Marc Anthony. Nezgodno.

9. Ryan Haddon

Bivša supruga Christiana Slatera je uhićena kada je 2003. godine tijekom svađe u hotelskoj sobi pogodila glumca čašom. Možda zvuči kao mala stvar, no Slater je zaradio 20 šavova.