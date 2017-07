SAD IH IMA ŠESTERO: Angelina Jolie izjavila da nikada nije željela djecu

Majka šestero djece, Angelina Jolie u novom je intervjuu otkrila neke, dosad nepoznate, stvari.

Dok je tijekom 2000. godine snimala blockbuster o Lari Croft u Kambodži, nešto se u Angelini Jolie promijenilo. Do tog trenutka nikad se nije zamišljala kao majka.

“Kad sam prvi put došla u Kambodžu, to me promijenilo. Dobila sam novu perspektivu. Shvatila sam da toliko toga o povijesti nisam naučila u školi, da toliko toga u životu još moram isprobati. To me isustvo učinilo skromnijom”, rekla je Jolie za AP.



Kćer glumca Jona Voighta Kambodžu je opisala kao suprotnost Los Angelesu gdje se osjećala potpuno ‘praznom’.

Opisala je i naglu želju za majčinstvom.

“Čudno je to, nikad nisam željela imati djecu. Nikad nisam željela biti trudna. Nikad se nisam vidjela kao majku”, nastavila je Angelina.

To se promijenilo kad je upoznala djecu u lokalnoj školi u Kambodži.

“Postalo mi je jasno da je moj sin negdje u toj zemlji”, prisjetila se.

Tijekom 2002. godine Angelina je posvojila Maddoxa koji sada ima 14 godina. Nekoliko godina kasnije u Etiopiji je posvojila i danas 11-godišnju Zaharu. Kad je upoznala Brada Pitta, posvojili su i Paxa, danas 12-godišnjaka iz Vijetnama.

Par koji se vjenčao 2014. godine ima troje biološke djece – devetogodišnju Shiloh i sedmogodišnje blizance Vivienne i Knoxa.

Angelinina ljubav prema Kambodži vidljiva je i u njezinom novom projektu, filmu First They Killed My Father kojeg snima upravo u toj državi.

