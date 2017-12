RONALDOVA DJEVOJKA PRVI PUT POZIRALA S NJIHOVIM DJETETOM: Na kog više sliči mala Alana Martina?

Estoy feliz de presentaros a mi hija Alana Martina, en un reportaje muy especial que podéis ver en la revista @holacom esta semana. Gracias a @jesuscorderophoto @anaantic @beatrizmatallana @meryluque @rosetahola y @holacom por su gran profesionalidad y por tratarnos con tanto cariño. #alanamartina #revistahola

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Dec 5, 2017 at 5:02am PST