RIHANNU NAPALI DA JE DEBELA, OVO JE NJEN ODGOVOR: Obračunala se s novinarom i pokazala probušene bradavice

Nakon što joj se novinar rugao jer se udebljala, pjevačica mu je odgovorila na Instagramu. Nakon toga je i fizički pokazala koliko joj je stalo do tuđeg mišljenja.

Rihannu nije previše briga tko što misli o njoj pa se redovito pojavljuje u provokativnim izdanjima, a to je učinila i nakon što joj se sportski novinar narugao u članku ‘Hoće li Rihanna debljinu učiniti novim vrućim trendom?’.

RIHANNA SPUSTILA BIVŠIM DEČKIMA: ‘Nijedan nije oženjen ili u sretnoj vezi, tako da nije bio problem u meni!’

Pjevačica je bez ikakvog kompleksa na snimanje spota s DJ-jem Khaledom za nadolazeći album Grateful došla u prozirnom topu ispod kojega nije imala grudnjak pa su se jasno vidjele njene probušene bradavice.



Bae 😩😍🌊 #thick #rihanna #fashionkilla A post shared by The Girl (@six6_goddess) on Jun 7, 2017 at 5:03am PDT

No, prije toga je na Instagramu objavila meme s porukom za novinara Barstool Sportsa koji joj se narugao.

😢 A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jun 5, 2017 at 11:02am PDT

Na slici se nalazi reper Gucci Mane snimljen deblji 2007. i vitkiji 2017. godine, a ispod nje piše: “If you can’t handle me at my 2007 Gucci Mane you don’t deserve me at my 2017 Gucci Mane.”

Novinar koji je napisao tekst o Rihanni je suspendiran, a članak uklonjen.

Pogledajte video sa snimanja spota: