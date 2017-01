RENE OTKRIO HRVATSKOJ NOVINARKI: ‘Kada je Edith preminula, izgubio sam najboljeg prijatelja’

Glumac Gorden Kaye preminuo je 23. siječnja u domu za stare i nemoćne u 76. godini. Najpoznatiji je po ulozi u kultnoj seriji ‘Allo, ‘Allo u kojoj je glumio gostioničara Renea, a o životu nakon serije progovoio je za Nacional.

Britanski glumac i komičar Gorden Kaye, koji je preminuo jučer u dobi od 75 godina, 2002. godine je dao intervju za Nacional gdje je govorio o životu nakon serije ‘Allo, ‘Allo.

PREMINUO JE SLAVNI RENE: Glumac iz kultne serije ‘Allo, ‘Allo umro u dobi od 75 godina

Kaye je u seriji glumio gostioničara Renea Artoisa, u kojeg su bili zaljubljeni baš svi: njegova supruga Edith, dvije konobarice, njemački časnik homoseksualac, francuska komunistica iz Pokreta otpora…



“Još i danas ljudi mi priđu i traže da kao Rene kažem: ‘You, stupid woman'”, rekao je Rene novinarki Nacionala 2002. godine.

Otkrio je kakva je bila atmosfera na setu.

“Atmosfera na snimanju bila je vrlo dobra. Svi smo pomagali jedni drugima. Gledali smo scene u kojima nismo sudjelovali i od srca se smijali. Ja bih uvijek gledao, pa i zato da imam točan osjećaj kako napreduje epizoda. Zato što smo se gledali i podržavali sve je i ispalo tako dobro. Imali bismo četiri-pet dana za probe i doveli bismo sve u red”, kazao je Gorden. Tvorac serije ‘Allo ‘Allo’ David Croft napisao je ulogu Renea baš za njega, nakon što ga je gledao u jednoj kazališnoj predstavi, otkrio je glumac.

“Tražili su nekoga za jednu seriju koja se snimala prije. Uglavnom, rekao mu je da ima pravog čovjeka za to. Kako se Davidu svidjelo to što sam napravio, a radila se još jedna serija, ‘Are you beeing served?’, i tu sam bio angažiran. Glumio sam tri potpuno različita karaktera u tri različite epizode te serije. I David je nakon toga, kako je sam izjavio, napisao ‘Allo, ‘Allo’ za mene”, ispričao je Kaye.

Iako je sam otkrio detalje svog života u autobiografiji iz 1989. Rene & Me: A Sort of Autobiography, Kaye je rijetko pričao o svom privatnom životu. Bilo je poznato da je bio homoseksualac, no o svojim ljubavima nije želio pričati.

“Ljubav? Da, povremeno. Ali to smatram svojom privatnošću. I o tome ne govorim. Gluma mi je poziv. Ja sam svoj vlastiti proizvod. I o tom proizvodu govorim. I njega prodajem. Ali ovaj dio ne spada u proizvod. Imao sam sreću što sam susreo prave ljude, ili se barem pojavio pred pravim ljudima, koji su mi mogli ponuditi posao”, rekao je glumac.

Otkrio je i da su čak i Englezi bili iznenađeni što nije Francuz poput Renea.

“Sjećam se, kad sam živio u Londonu i išao jednom u supermarket, prelazio sam preko ceste, a tu je stajala postarija dama i nitko se nije zaustavljao. Ponudio sam joj da je prevedem preko ceste. Rekla je: ‘O, da’. A onda je iznenada nasred ceste rekla: ‘Pa vi niste Francuz!’ Bila je zapanjena. Ljudi me pitaju odakle mi taj akcent. Ja ih pitam kakav akcent. Jer Jorkširci, kao ni Francuzi, ne izgovaraju ‘h’. No moj akcent u seriji i nije bio tako jak, jer sam imao puno teksta. A kad imate tako puno teksta ne možete ga izgovarati toliko sporo da bi bio razumljiv. Najjači akcent, i najbolji, imala je Michelle iz Pokreta otpora. Moj i nije bio bitno različit od ovoga kojim govorim”, objasnio je tada Gorden.

Kaye nije skrivao da je perfekcionist, a kolege su ga opisivale kao ‘iznimnog profesionalca’. No, da on nije on, rekao je, nikada ne bi glumio sam sa sobom.

Najteži trenutak u karijeri bio mu je kada se morao iz Australije hitno vratiti u Englesku jer je saznao da je Carmen Silvera, koja je u seriji utjelovila njegovu suprugu Edith, jako bolesna.

“Nažalost, nisam stajao samo pored njezinog kreveta u bolnici nego i pred njezinim otvorenim grobom. Ja sam s njom radio i prije ‘Allo, ‘Allo’, od 1979. Izgubio sam najboljeg prijatelja”, rekao je glumac.

Rođen je 7. travnja 1941. u gradiću Huddersfieldu u Yorkshireu, a u ranoj mladosti bavio se svakakvim poslovima. Godine 1963. intervjuirao je Beatlese za lokalnu radiopostaju. Nakon toga je slijedila uspješna kazališna, filmska i televizijska karijera.