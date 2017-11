REDATELJ ‘TITANICA’ JEDNOM ZAUVIJEK RIJEŠIO KONTROVERZU: Evo zašto na vratima nije bilo mjesta za Jacka

Nakon što je Titanic postao jedan od najuspješnijih filmova u povijesti, oni cinično nastrojeni pokušali su mu pronaći svakakve mane.

Jedna od mana koja se uvijek iznova ističe je činjenica da Jack, kojeg u filmu glumi Leonardo di Caprio, nije morao umrijeti na kraju filma jer je na vratima na kojima se spasila Rose (Kate Winslet) bilo mjesta i za njega.

U nedavnom razgovoru za Vanity Fair, redatelj filma James Cameron objasnio i zašto je Jack morao umrijeti. Rekao je: ‘Odgovor je vrlo jednostavan jer na 147. stranici scenarija piše da Jack umre. Vrlo jednostavno… to je bio umjetnički odabir, na vratima je bilo mjesta za nju, ali ne i za njega… mislim da je to dosta šašavo jer o istoj stvari dobivam pitanja već 20 godina. Ali barem pokazuje da je Jack toliko prirastao publici da ih pogađa njegova smrt. Da je preživio, kraj filma izgubio bi smisao. Film je o smrti i razdvajanju, morao je umrijeti. Da nije poginuo tako, već bi smislio neki drugi način. To se zove umjetnost, stvari se događaju zbog umjetničkih razloga, a ne fizičkih.’

Na kultnu scenu možete se podsjetiti ovdje: