RAZVEDI ME, ZAVEDI ME: Glumica je u siječnju okončala dramatičan razvod, a sad već razmišlja o novom braku s milijarderom

Nakon što je u siječnju ove godine konačno finalizirala razvod sa slavnim glumcem, glumica je već spremna za novi brak.

Nakon što je u siječnju konačno finaliziran njezin zahtjev za razvod braka od slavnog glumca Johnnyja Deppa, glumica Amber Heard već je spremna ponovno se skrasiti. Novi odabranik njezina srca je, gle čuda, milijarder i vlasnik Tesle Motorsa, Elon Musk, piše Daily Mail.

Da između njih ima nešto više od prijateljstva šuška se već dulje vrijeme, a sada je otac 30-godišnje glumice potvrdio da bi se Amber voljela ‘skrasiti s njim i osnovati obitelj’.

GOTOVO JE! Razveli se Johnny Depp i Amber Heard, mora joj platiti sedam milijuna dolara



“Njihova je veza ozbiljna i ona bi se voljela udati za njega. Definitivno se žele skrasiti i osnovati zajedno obitelj, već kuju planove o tome”, otkrio je otac slavne glumice za magazin ‘Grazia’.

No, do vjenčanja sigurno neće doći u narednih šest mjeseci, budući da će Amber to vrijeme provesti u Australiji snimajući novi film o ‘Vodenom čovjeku’.

O njihovoj se vezi prvi put počelo pričati prošlog ljeta, a svojim je prijateljima priznala da je sretna zbog razvoda s Johnnyjem Deppom, kojeg je optužila da ju je zlostavljao, ali i da je još sretnija zbog toga što sada javno može obznaniti svoju vezu s Elonom.

Musk se već dvaput razveo od svoje bivše supruge Talulah Riley. Par je bio u braku dvije godine, a onda su se rastali 2012., da bi se ponovno vjenčali 2013. godine. Ljubav je tada trajala još kraće, samo godinu dana, a onda je Musk podnio zahtjev za razvod te tako završio tu ljubavnu priču.