RAZILAZE SE EMIL I MATEJA? Pobjednici Supertalenta na vrhuncu slave šokirali novim priznanjem

Odluka pobjednika Supertalenta da se povuče iz plesa mnogima je došla kao hladan tuš, ali svoju će djevojku i dalje gledati i podržavati kada počne plesati s novim partnerom.

Plesači Emil Kuziminski (37) i Mateja Ivanković (26) pobijedili su u ovogodišnjem Supertalentu svojim nestvarnim visećim akrobacijama. Simpatičan par osvojio je i publiku i žiri i gledatelje koji su ih pratili od kuće ne samo iznimnim plesnim umijećem, već i zaraznom pozitivnom energijom koju su širili kao plesni partneri, ali i kao ljubavni par. Dok Mateji akrobacije u zraku nisu predstavljale problem, Emil priznaje da mu nije bilo svejedno.

Vježbali do kasno u noć

“Očito da se muškarci više boje visine. Meni je to bilo strašno u početku. Išao sam gore-dolje. Znojili su mi se dlanovi, nervoza me hvatala, ali tijekom vremena je sve to popustilo. Ispalo je da ja u dosta situacija moram biti više od nje. Njoj nije bio problem kad je pokušavala doći na tu visinu na kojoj sam ja, dok je meni to stvaralo problem”, rekao je za Dnevnik.hr.



Posljednjih pola godine za njih je bilo izrazito naporno razdoblje jer su svoje obveze u kazalištu Komedija morali usklađivati s probama i pripremama za Supertalent, tako da su nerijetko vježbali do kasno u noć. “Vrijeme za vježbanje dueta pronašli smo nakon predstava, točnije oko pola 11 pa dokad je bilo potrebno”, otkrila je Mateja.

Povlači se zbog godina

Dodaje kako njih dvoje još nisu u potpunosti svjesni da su pobjednici Supertalenta jer im je poslovni raspored zaista gust. Ono što djeluje prilično tužno i zabrinjavajuće mogućnost je da se u blisko vrijeme ovaj par raziđe, ali samo u plesu. Emil je, naime, najavio da bi uskoro mogao u mirovinu. “Ispred mene je još koji mjesec i onda idem u zasluženu mirovinu. Meni je 37 godina, ovo mi nije početak. Još ću se neko kraće vrijeme zabavljati s ovim, a Mateja će ipak morati malo duže”, rekao je i objasnio da će Mateju bodriti i gledati bez obzira na to što će na pozornici biti s drugim muškarcem.