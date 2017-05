RAZDOR ZBOG HRVATSKE: Srbi poručili Mariji Šerifović: ‘Prestani više pljuvati po nama, Jacques je smiješna maskota!’

Marija Šerifović prije deset je godina pobijedila na Eurosongu i dovela natjecanje u Beograd, a ove je godine svesrdno navijala za Hrvatskog kolegu Jacquesa te istovremeno kritizirala Srbiju.

Nakon što Srbija nije dodijelila niti jedan bod Hrvatskoj, Marija je na društvenim mrežama opet podijelila razočaranje riječima: ‘Srbijo SRAM VAS BILO !!! SRAM VAS B I L O !!!!!!!’

Srbijo SRAM VAS BILO !!! SRAM VAS B I L O !!!!!!! — Marija Serifovic (@futomaki) May 13, 2017

To se nije svidjelo srpskom portalu Noizz koji joj je uputio otvoreno pismo u kojem joj poručuju ‘Prestani više pljuvati po nama!’. U pismu kažu: ‘Marija Šerifović je naša jedina pobjednica na Eurosongu. Talent i glas joj nitko ne može osporiti, ali o stavovima bismo mogli prodiskutirati. Njene izjave posljednjih dana u vezi sa srpskom delegacijom, hrvatskim predstavnikom i našom predstavnicom Tijanom Bogićević na ovom europskom natjecanju nisu bile na mjestu i ona to jako dobro zna’.



U pismu joj ne osporavaju pravo na mišljenje, ali tvrde da nije bila kolegijalna i da nije u redu što zamjera Srbiji što nisu glasali za Jacquesa jer niti stručni žiriji ostalih zemalja nisu bili skloni hrvatskom predstavniku pa je tako nakon glasova žirija bio pri samom dnu poretka, a ponos su mu spasili tek glasovi publike, među kojima je možda bilo i onih iz Srbije.

U daljnjem tekstu Jacquesa nazivaju maskotom natjecanja: ‘Miješanje pjevačke akrobatike Mariah Carey i Pavarottija je smiješni urnebes. Ali ovo nije natjecanje “Tvoje lice zvuči poznato”. Bodove od publike nije dobio zbog genijalnosti kompozicije, već zbog toga što je maskota – simpatična maskota. Melodijska linija, aranžman i cjelokupan nastup je zastarjela forma koju smo vidjeli milijardu puta. Srbiju treba biti sramota zato što mu Tanja Banjanin, Ivana Peters, Ana Štajdohar, Vojkan Borisavljević i Aleksandar Milić nisu dali nijedan bod? Ne! Ova petorka ima dovoljno muzičkog znanja i obrazovanja da kaže svoje mišljenje’.

Za kraj su poručili: ‘Sindrom ‘ja sam zvijezda i mogu reći što hoću’ je potpuno ok, ali jako mi je žao što ti moram reći da mislim da nisi u pravu. To što se on tebi iz osobnih razloga sviđa ne znači da ga i mi volimo. I nitko od nas ne treba se sramiti zbog odluke žirija. Ubija me znatiželja kako bi prošao njen osobni favorit (Jelena Karleuša) s bodovima žirija u svijetu.”

“Marija – not cool!’