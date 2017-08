BIT ĆE KRVI: Taylor Swift je objavila novu pjesmu, Kim Kardashian se sprema uzvratiti udarac, a fanovi je opasno trolaju

Pjevačica je prvo nestala s društvenih mreža, a zatim se vratila i napravila kaos. Nakon što je objavila novu pjesmu, svi jedva čekaju čuti ostatak albuma.

Taylor Swift je objavila novu pjesmu pod naslovom Look What You Made Me Do i napravila potpunu pomutnju.

Iako je svi smatraju slatkom i umiljatom, Swift je dosad već pokazala da nema dlake na jeziku u svojim pjesmama u kojima se redovito obračunava s bivšim dečkima, prijateljima ili neprijateljima.

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Aug 23, 2017 at 9:39am PDT

Nakon što je pjesma Look What You Made Me Do objavljena, kritičari su je secirali i zaključili da se Taylor u njoj obračunava s Kanyeom Westom i Kim Kardashian.

Reper i njegova supruga su se lani posvađali sa Swift. Ona je pobjesnila kada ju je Kanye spomenuo u svojoj pjesmi Famous i rekao da “možda još postoji šansa da spava s njom jer ju je on učinio poznatom”, tvrdeći da nije odobrila spominjane svog imena. Kim je zatim objavila snimku razgovora iz koje je jasno da je Taylor dala zeleno svjetlo za to te je nazvala zmijom.

Wait it's legit National Snake Day?!?!?They have holidays for everybody, I mean everything these days! 🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 17, 2016

Taylor je sada svoj album najavila likom zmije, pa mnogi smatraju da je to otvoren napad na Kim.

West kaže da mu ne smeta što ga Taylor proziva u pjesmi, no ako se okomi na njegovu suprugu, bit će krvi, piše RadarOnline.

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Aug 23, 2017 at 7:01am PDT

“Kanye će joj dati što je ide ako se okomi na Kim. Kim je umorna od njezinih igrica. Očito je da ih je oboje prozvala, a Kim je spremna uzvratiti udarac ako ovaj album baci ljagu na nju. Bit će ružno”, rekao je izvor blizak supružnicima Kardashian-West za RadarOnline.

Taylorini obožavatelji na društvenim su se mrežama okomili na Kardashianku gdje su joj pisali emojije zmije u komentare. Kim je taj emoji zbog toga BLOKIRALA. Sad joj pišu da je zmija, poručujući joj da Taylor dolazi po nju.

Svi jedva čekaju čuti ostatak albuma i vidjeti kako će se ova priča dalje razvijati, a vi za to vrijeme poslušajte novu Taylorinu pjesmu.