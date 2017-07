RAT SE NASTAVLJA: Rogoznica brani Šimlešu, a Nives Celzijus Lidiju Bačić: ‘Zamisli suze kad djetetu to sve moraš objasniti’

Ne poželite li ponekad biti čovjek, pun ljubavi i tolerancije spram različitosti? Ne požalite li ponekad zbog arogancije i uživanja transcendentalnog statusa kojim si dajete za pravo ponistavati život i ljubav drugih ljudi, drugačijih od sebe ? Toliko mržnje i otrova danas po društvenim mrežama sa svih strana. Ne čini li vas to tužnima? Mene čini. Vidim da ti neki zli ljudi zaista postoje i nisu tamo negdje daleko, oni su tu u našoj okolini, potpuno ravnodušni na to kako njihova riječ utječe na druge i što stradavaju oni najneviniji…Kažu, nije bitno šta govore, već tko govori. Meni je bitno jer ljudi su bitni, kakvi god bili i osjećam potrebu da ih shvatim, dokučim odakle ta potreba za povredivanjem . Iskreno vjerujem da su takvi jer im fali ljubavi i prihvaćanje okoline… Ljudi, budimo ljudi, poštujmo se, volimo, budimo si bitni…jer sve dok smo si bitni, ljudi smo. #kadbisviljudinasvijetu #baskaosvadjecanasvijetu #mojezlato

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Jul 8, 2017 at 2:52pm PDT