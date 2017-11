RAT BIVŠIH LJUBAVNIKA: Barbara optužila Tomislava za zlostavljanje, on tvrdi da nije kriv: ‘Ovo je sve njezin igrokaz’

Bivši natjecatelji reality showa Farma više nisu zajedno, a umjesto pred oltar otišli su na sud.

Barbara Peterčić i Tomislav Crnčević postali su omiljeni televizijski par nakon što su se 2016. godine zaljubili, a zatim i zaručili u reality showu Farma. Po izlasku iz showa par je počeo živjeti zajedno kod Barbarinih roditelja te objavio i službene zaruke, no umjesto pred oltarom, bivši par završio je pred sudom i to zbog nasilja.

Barbi je optužila Tomislava da ju je fizički napao početkom studenoga, kada su se našli s prijateljima iz showa. U objavi na Facebooku tvrdi da njen bivši zaručnik ima problema s alkoholom te da ju je pretukao i ostavio da leži u lokvi krvi. Objavila je i fotografije svojih ozljeda.





Sada se javio i Tomislav koji tvrdi da nije kriv.

“Jako mi je teško. Trenutno pijem tablete za smirenje jer ne mogu vjerovati kakvu mi je predstavu priredila. Ovo je sve njezin igrokaz. Bio sam spreman sve učiniti za nju. Nikada nisam digao ruku na ženu. Moja savjest je čista”, rekao je Tomislav, piše Dnevnik.hr.

‘Okrenula mi je leđa’

Tomislav tvrdi da nije on taj koji je previše popio te večeri.

“Napila se rakije i vjerojatno negdje udarila glavom. Toliko je bila pijana da nije mogla voziti”, kaže soboslikar, dodajući kako Barbaru i dalje voli.

“U njoj sam vidio sve – i suprugu i majku i prijateljicu, a ona mi je okrenula leđa. Ovo me obilježilo za cijeli život”, zaključio je bivši farmer.

Barbara se i dalje drži svoje priče, a ima i dokaze

Tvrdi da je zlostavljanje trajalo neko vrijeme, no zadržalo se na verbalnom. Zašto ju je izudarao te večeri, ne zna.

“Ne znam koji je bio okidač da me kasnije napadne, ali pretpostavljam da je to ljubomora”, kaže bivša farmerica, pišu 24 sata.

“Prvo me verbalno vrijeđao i rekao odvratne stvari. Kad sam mu rekla da mi je dosta svega, lupio me šakom u arkadu. Potekla mi je krv i privremeno me zaslijepila. Našla sam se na podu i osjetila udarce po tijelu”, kaže knjigovotkinja. U pomoć joj je, kaže, dotrčala žena koja je i nazvala policiju.

Tomislav je završio u policijskoj postaji, a ona u hitnoj pomoći KBC-a Rebro gdje je zadržana nekoliko dana zbog potresa mozga, natučenja rebara i brojnih drugih ozljeda.

Tomislav je proglašen krivim za nanošenje ozljeda te je dobio uvjetnu kaznu.

Stidjela se reći što se dogodilo

Barbara je događaj prepričala svojim roditeljima i sestri, no svima ostalima je rekla da je pala po stepenicama. Sramila se, kaže, jer su je upozoravali na Tomislava, no zaslijepljenja ljubavlju nije to vidjela.

“Toliko sam ga voljela da sam ga uvijek branila i opravdavala pred roditeljima koji su mi najbolji prijatelji. Čak sam im nakon napada zabranila da reagiraju, što im je bilo vrlo teško, osobito mojem ocu”, rekla je 25-godišnjakinja.