KRAJ JOŠ JEDNE HOLIVUDSKE LJUBAVI: Rastaju se Jennifer Aniston i Justin Theroux: ‘Ostat ćemo najbolji prijatelji’

Bivša zvijezda “Prijatelja” Jennifer Aniston i njezin suprug Justin Theroux otkrili su u četvrtak da se rastaju nakon manje od tri godine braka.

Aniston (49) i glumac Theroux (46) vjenčali su se u kolovozu 2015. godine.

“Odlučili smo najaviti svoju rastavu”, objavio je par u zajedničkom priopćenju. “Ova odluka je bila obostrana” i donesena krajem prošle godine, dodali su.



U priopćenju se ne daje razlog rastave, a par je naglasio da bi im draže bilo da je to ostala njihova privatna stvar, no da su se odlučili za objavu kako bi reducirali medijska nagađanja.

“Mi smo najbolji prijatelji koji su se odlučili rastati kao par, no koji se vesele nastavku našeg dragocjenog prijateljstva. Učinili bismo to privatno, no pošto industrija tračeva ne propušta priliku da nagađa i izmišlja, htjeli smo izravno isporučiti istinu”, dodali su glumci.

Aniston, čiji je prvi brak s Brad Pittom završio razvodom prije deset godina, jedna je od najpopularnijih američkih zvijezda, a mediji pažljivo prate njezin privatni život.

S Therouxom se vjenčala na tajnoj ceremoniji u njihovom domu u Los Angelesu, a to je iznenadilo mnoge njihove goste, kao i medije.