RANO ‘UMOČIO’ PA SE SADA KAJE: Zvijezda ‘Igre prijestolja’ žali što je prerano izgubio nevinost

You know nothing, Jon Snow.

Zvijezda serije ‘Igra prijestolja’, Kit Harington, poznatiji kao Jon Snow, otkrio je pikantne detalje o sebi u intervjuu za Elle magazin.

U popularnoj seriji njegov lik izgubi nevinost s Ygritte, koju glumi Rose Leslie, inače Kitova djevojka u stvarnom životu.

NAPOKON SU PRIZNALI: Ygritte i Jon Snow vole se i kada se kamera ugasi



Britanski glumac u intervjuu je otkrio kako je izgledao njegov ‘prvi put’ u stvarnom životu.

“U stvarnom životu moj prvi put nije bio u pećini. Bila je to tipična tinejdžerska stvar, na partyju. Bio sam premlad”, rekao je Kit i dodao da je to iskustvo bilo prilično impulzivno.

“I ona i ja smo htjeli to napraviti. To je jedna od onih stvari koju ili samo napraviš bez puno razmišljanja ili se čuvaš i napraviš to kako treba”, objasnio je glumac, koji nije želio otkriti koliko je imao godina kad je izgubio nevinost.

Novinarka ga je pitala je li imao 13 godina, a on je samo kratko odgovorio: “Tu negdje.”