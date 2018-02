QUENTIN TARANTINO USRED JOŠ JEDNOG SKANDALA: Branio Polanskog: ‘Nije silovao 13-godišnjakinju, ona je to htjela…’

Tek što je priznao da je Uma Thurman mogla poginuti u automobilskoj nesreći koju je doživjela na setu filma Kill Bill, slavni se redatelj našao usred još jednog skandala.

Quentin Tarantino se našao usred novog skandala nakon što je u javnost procurila snimka intervjua iz 2003. godine u kojem je branio Romana Polanskog tvrdeći da nije silovao tada 13-godišnju Samanthu Gailey, već da je ona ‘željela seks’. ”

“On nije silovao 13-godišnjakinju”, rekao je Tarantino u razgovoru s Howardom Sternom, te nastavio: “Bio je to spolni odnos s maloljetnicom. To nije silovanje. Po mom mišljenju, kada koristite riječ silovanje, govorite o nasilju, to je jedan od najstrašnijih zločina na svijetu. Ne možete samo tako koristiti riječ silovanje. To je kao da riječ rasizam koristite samo tako. Ne odnosi se na sve za što je ljudi koriste”, rekao je slavni redatelj.





Sternov suvoditelj Robin Quivers ga je podsjetio da je Polanski optužen i da je davao drogu djevojčici, no Tarantino je i dalje tvrdio “da je ona to željela”. Stern mu je pokušao ukazati na to da seks između odraslog muškarca i 13-godišnjakinje nije u redu, no redatelj se nije dao smesti: “Gledajte, njoj je to bilo OK.”

Polanski nikad nije odslužio kaznu

Roman Polanski je 1977. godine priznao krivnju za seks s 13-godišnjom Gailey, nakon čega je pobjega u Francusku, gdje živi i danas. Američko pravosuđe smatra ga bjeguncem.

Ova snimka je izašla u javnost ubrzo nakon što je Uma Thurman objavila video automobilske nesreće na snimanju filma Kill Bill. Tarantino je priznao da je glumicu uvjerio da snimanje vožnje automobilom neće biti opasno, no na kraju je završila ozlijeđena. Rekao je da je mu je to “najveća pogreška u životu”.

Redatelj je prošlog listopada priznao i da je znao da producent Harvey Weinstein zlostavlja mlade kolegice i glumice: “Znao sam dovoljno da učinim više nego što sam učinio”, rekao je Tarantino, koji je surađivao s Weinsteinom na brojnim svojim filmovima.