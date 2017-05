PRVE LEZBIJKE NA SCENI: Djevojke iz grupe t.A.T.u. nekoć su podizale veliku prašinu, a evo kako izgledaju danas

Ruske pjevačice koje su činile dvojac t.A.T.u. podigle su veliku prašinu kada su objavile da su lezbijke, a čak su se i ljubile na pozornici Eurosonga.

Julia Volkova i Lena Katina bile su glavne zvijezde MTV-ja kada su se 2002. godine pojavile na sceni kao grupa t.A.T.u. i prvi lezbijski par na sceni. Njihova pjesma All The Things She Said u kratkom je roku postala planetarni hit čije riječi i danas mnogi pamte.

Djevojke su predstavljale Rusiju na Eurosongu, gdje su podigle veliku prašinu lezbijskim poljupcem na sceni.



No, njihova je slava kratko trajala, a fanove je razočaralo otkriće da njih dvije uopće nisu homoseksualke već je sve bila predstava za javnost.

Nakon što se duo raspao, Lena je udajom za Srbina Sašu Kuzmanovića potvrdila glasine da je hetero.

Ona i suprug imaju sina Aleksandra.

Julija, koja ima 32 godine, također ima potomstvo: kćer Viktoriju i sina Samira.

Razvedena je od bivšeg supruga Parviza Jasinova, a danas izgleda bolje nego ikad.

