PRVA HRVATSKA PLUS SIZE MANEKENKA OTKRILA: ‘Kako sam od katastrofe došla do onoga što sam oduvijek željela’

[Kako sam od katastrofe dosla do onoga sto sam oduvijek zeljela?]💯💯 Danas je vrijeme za pricu o mojoj pustolovini s kosom.💆🏻🌟 Skratit cu koliko god je moguce🤣🙌…. Kosa je uz oci, osmjeh i ruke, prvo sto cu primjetiti na osobi.😉* Moji roditelji su uvijek patili na moju kosu, te sam na sisanje isla jedino ako se radilo o MILImetru.🙈Prosla sam undercut, pa rast undercuta (svi koji ste ga imali znate na sto mislim😒) pa sam se igrala sa crvenim preljevima te stavila crvene pramenove koji su se pokazali kao najveci problem.☝️Nakon toga mi je jedna tkzv.'frizerka'ostavila 1h blajha na kosi i izasla sam s 4 razlicite boje na glavi, to spasila, mucila se cijelo ljeto s kokosovim uljima, maskama i regeneratorima da mi kosa prezivi! ‼️Od toga sto nikada nisam bila opterecena svojom kosom do – NIKADA NEMOJTE RADITI TAKVE STVARI KOD NEKOGA KOGA NE POZNAJETE!!!!‼️Zatim sam opet imala crveni preljev a od DANAS moje srce lupa punim plucima jer ne mogu opisati SRECU koju mi je danas ispunio @dessange_hr 💕Zazeljela sam zelju i zelja mi je ispunjena! 🌟👑Znala sam da je moje povjerenje poljuljano al ovo je jedino mjesto gdje me se saslusalo i ovo je rezultat.🙌👌💃🏻Takozvani 'BALAYAGE'u @dessange_hr je tehnika kojom se bave vec preko 20. godina i znala sam da ovdje NIKAKO ne mogu pogrijesiti. Danas su moje suze radosnice dosle na svoje!💋 Kojim proizvodima je kosa tretirana, s kojom paznjom, do koje nijanse idemo, kako u kostac sa tjemenom (imam seboreicni dermatitis) do koje dubine ici…osisali smo par straznjih pramena i dobili na volumenu koji je u cijelom procesu – nestao! Kosa je meka, podatna, efektna, nahranjena a tjeme smireno.👌💯 Moj san je ostvaren i od sada sam samo na 1. Mjestu oko brige za moju kosu. S najvecim povjerenjem u najboljim rukama, HVALA CURE!!!❤️ Rijesila sam se jos jedne male traume I Guess hehe💪💪😃 #dessange #dessangestyle #healthyhair #care #fresh #beautiful #newme #happy #finally #experience #professional #goals #light #hairstyle #hair #balayagehair #proud #tearsofjoy #beauty #shiny #problemsolved #smile #love #lovetheskinyourin #ambassador

A photo posted by 🌺Lucija Lugomer💕 (@lusiluer_plussizemodel) on Jan 30, 2017 at 9:29am PST