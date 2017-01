PROVJERITE KOD KUĆE, MOŽDA IH I VI NEGDJE IMATE: Evo za koliko se prodaju stare Severinine fotografije

Ako ste i vi ljubitelj lika i djela Severine Kojić, sljedeća informacija mogla bi vas zanimati.

Pjevačica Severina Kojić slovi za kraljicu estradne scene, a njezin lik i djelo mnogi štuju i obožavaju. Ako ste i vi obožavatelj slavne pjevačice, sigurno ste u jednom periodu života rado kupovali magazine s njezinim intervjuom da saznate još neku informaciju o omiljenoj pjevačici koju do sada možda niste znali. No, jeste li znali da ljudi magazine sa Seve na naslovnici prodaju i na internetu? I to povisokim cijenama!

SEVERINA KRADE IGORU ODJEĆU: Pjevačica i suprug zaista dijele sve, pa i čarape

Naime, na Njuškalu su osvanuli oglasi u kojima ljudi prodaju izdanja časopisa iz Hrvatske i Srbije na kojima je naslovnicu krasila upravo Severina. Tako, primjerice, izdanje GloraGLAM-a iz prosinca 2012. sa Severinom na naslovnici može biti vaše za ‘samo’ 600 kuna, a srpsko izdanje Esquirea iz travnja 2016. košta čak 1000 kuna!