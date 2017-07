PROPALO JAVNO MIRENJE LIDIJE I ŠIMLEŠE: ‘Ne znam kako će on biti uzor svojim kćerima. Sram te može biti Bruno!’

Iako su ih pokušali pomiriti uživo u programu RTL-a, Lidija Bačić i Bruno Šimleša ipak nisu zakopali prije nekoliko dana isukane ratne sjekire. Šimleša se nije htio ispričati Lidiji, smatrajući kako svojom kolumnom nije uvrijedio žene.

ŠIMLEŠA UZVRATIO LIDIJI BAČIĆ: ‘Drago mi je da si čitala moju kolumnu, ali neke dijelove nisi razumjela…’

“Lidija i bilo tko drugi ima pravo koristiti svoje tijelo na način kako to želi. To je njezino tijelo i njezin život. Ja opet imam pravo misliti i diviti se ljudiam koji imaju izbrušene umove jer me to više impresionira. Ona zna da će tako dobiti na popularnosti i ima pravo to tražiti. I sama je resla da nije dobila popularnost kada je samo pjevala i nije koristila svoj seksepil. I ona je odlučila svjesno koristiti. To je njeno pravo, a mi možemo misliti što želimo o tome”, kazao je Šimleša.

RAT SE NASTAVLJA: Rogoznica brani Šimlešu, a Nives Celzijus Lidiju Bačić: ‘Zamisli suze kad djetetu to sve moraš objasniti’



Lidija je, pak, mišljenja da je Šimleša stvorio krivu percepciju o njoj.

“Ja mislim da Bruno ima potpuno krivu percepciju o meni i bilo kojoj drugoj ženi, ali pogotovo o meni. Glas je moj najvažniji alat što se vidi potvrđuju i koncerti, na koje ljudi dolaze zbog pjesama i mog glasa, a izgle je dodatni bonus. Tko je Šimleša da mene proziva. Naišao je na krivu osobu. Ja nema ništa protiv Brune, ali ovo mu nije bilo lijepo. Trebao bi se ispričati i svim ženama, jer ne znam kako će on biti uzor svojim kćerima. Sram te može biti Bruno”, rekla je Lidija, no do isprike ipak nije došlo.