‘PROKLETSTVO’ DOMAĆEG BENDA: Legendarna Teška industrija ostala bez pjevačice… Opet

Nakon samo pet mjeseci Tešku je industriju napustila njihova nova pjevačica.

Nakon samo pet mjeseci zajedničkog rada, nova pjevačica Teške industrije, Maja Bajamić, napustila je grupu iz koje je u 44 godine otišlo sedam vokalista, a koja je promijenila već dvadesetak članova.

“Naprosto se nismo kliknuli s Majom, a mi smo sad odlučili napraviti pauzu. Postojimo 44 godine. Logično da se neke stvari mijenjaju, pa tako i sastav benda”, rekao je Ivica Propadalo za 24 sata.

LJEPOTICA MOĆNOG GLASA: Teška industrija ima novu pjevačicu, sjećate li je se?



Naime, njihova nova pjevačica odlučila je krenuti u solo vode pa tako već ima novu pjesmu, a publici se planira predstaviti za mjesec dana.

Tijekom njihove zajedničke suradnje, Maja i Teška industrija snimili su jednu pjesmu ‘Pratim te u stopu’.

“S dečkima mi je bilo odlično. Odradili smo zanimljivu božićnu i novogodišnju turneju. U startu smo ugovorili šest koncerata. No, ipak sam odlučila graditi samostalnu karijeru. Tekst i glazbu za novu pjesmu sama sam napisala”, rekla je Maja za 24 sata i dodala: “Drago mi je što su me prihvatili takvu kakva jesam. No odmah smo se dogovorili da ja, ako se nećemo složiti, odlazim iz benda. Solo pjevanje mi je velik izazov. Osjećam se spremno i zrelo za takvo nešto.”

Prije Maje, pjevačica ‘Teške’ bila je Lea Mijatović koja je u grupi pjevala sedam godina. Prije Lee, godinu dana u grupi bila je Marta Kuliš.