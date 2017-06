PROGOVORILA O TEŠKIM ŽIVOTNIM TRENUCIMA I ZAHVALILA NA PODRŠCI: ‘Nisam Severina, samo sam mama’

''Ali tu je došao netko zle energije, samoživ, sebi bitan, a drugima nebitan lik i sisao je, uzimao, krao i proždirao njenu energiju. Nisam to odmah primetio, ali pre početka probe izvodim Seve na binu kao i mnogo puta pre toga, a ona krhkog glasa pita: ''Đole, gdje mi je dijete? Hoću da ga zagrlim pa da počnemo probu.'' Odgovaram da ne znam, ali da ću brzo da ga nađem. I nađem ga, ali osoba koja sisa energiju ne želi da ga dovede do bine, već želi da Seve dođe u svlačionicu. Tada mi se otvorila slika šta se dešava i zašto je tužna. Nešto sam rekao toj osobi što sisa energiju, možda na malo ružan način, no to će ostati tajna, ali je odmah uzeo Aleksandra i doveo ga do bine, proba je prošla uspešno. Svi su nasmejani, spremamo se za koncert i Seve je srećna, došlo je toliko ljudi da smo mogli još jedan koncert sutradan napraviti, ali joj je pogled tužan i duša tiha (…) Ona čini pet-šest koraka, staje ispred mene, zaklanja prostoriju kragnom i kostimom, ja vidim taj lik koji nikada neću zaboraviti. Da sam slikar, to bi bilo remek-delo tuge izloženo u nekom pariškom muzeju.'' – Milan Alavanja Đole (knjiga 'Backstage' | Vedrana Vasić)… Neki ljudi osećaju kišu, ostali samo pokisnu… #mylove #mybuddy #myworld #myfamily #myangel #mycake , #mine .

A post shared by Igor Kojić (@igorkojic) on Jun 16, 2017 at 10:32am PDT