PROGLAŠENA MISS ALPE ADRA INTERNATIONAL! Vlatka Pokos i osamnaest djevojaka ukrasile Novigrad, a najljepšom proglašena Talijanka

Na predivnoj terasi Marina hotela Nautica u istarskom Novigradu održao se internacionalni izbor ljepote Desidero MISS Alpe Adria International 2017.

Osamnaest finalistica iz Italije, Slovenije, Slovačke, Češke, Mađarske i Hrvatske, predstavilo se žiriju u najnovijim kolekcijama Pletix, La Vie Poreč, Talijanske škole mode i dizajna Callegari, Emporio, salona cipela Fas, i Bariba.

Laskavu titulu pobjednice dvadeset i devetog izdanja izbora ponijela je Talijanka Pianta Giorgia. Prošlogodišnja pobjednica ovog izbora ljepote Sara Milevoj iz Pule okrunila je svoju nasljednicu, a hrvatska predstavnica Anamarija Franulović plasirala se kao druga pratilja. Pobjednica izbora postaje zaštitno lice Casina Crystal Palace Rijeka, što joj je ujedno i prvi profesionalni angažman nakon pobjede na izboru Desidero Miss Alpe Adria International 2017.



Program je vodila Vlatka Pokos, koja je isključivo za ovu priliku na poziv vlasnika licence za Hrvatsku ,suvoditelja izbora, Borisa Kosmača došla iz Kanade.

U zabavnom dijelu programa nastupili su Amir Kazić Leo,Jaques Houdek otpjevao je svojih nekoliko hitova, a Vlatka Pokos svoju čuvenu pjesmu “Na dohvat ruke“ te je od Kosmača dobila na dar prekrasan poklon Valera Salona SX exclusive jer je doputovala iz daleke Kanade kako bi vodila izbor po jubilarni deseti put i to na više stranih jezika koje tečno govori.

Finalistice izbora dobile su vrijedne poklone Avona, Chrystal Nailsa, Thatso, te pobjednica prekrasan sat satova Novak. After party održao se u Booze and Bluesu do ranih jutarnjih sati gdje su uzvanici pobjednici nazdravili izvrsnim istarskimvinima Damjanić.