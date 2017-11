OTKRIVENA PRLJAVA STALLONEOVA TAJNA : Natjerao maloljetnicu na grupni seks pa prijetio da će joj razbiti glavu

Britanski Daily Mail objavio je policijski izvještaj napravljen u Las Vegasu 1986. u kojem je zapisano svjedočenje 16-godišnje djevojke.

Djevojka je optužila glumca Sylvestera Stallonea, koji je tada imao 40 godina, da ju je prisilio na grupni seks, a onda uz smijeh zaprijetio da će joj razbiti glavu ako ikome kaže.

U policijskom izvještaju stoji da je sve počelo kada je 16-godišnja djevojka tražila autogram od glumca. Kasnije joj je pristupio njegov tjelesni čuvar, tada 27-godišnji Michael ‘Mike’ De Luca te je upitao kako bi reagirala da Stallone koketira s njom. Ona je odgovorila da bi uzvratila pa ju je tjelesni čuvar pozvao u glumčevu sobu.

Kada je pristala, otpratio ju je te otišao na toalet, dok je ona završila sa Stalloneom u sobi. Tamo su se počeli seksati, no djevojka je čin opisala kao ‘ne baš seks, jer mi ga je stavljao sam malo i na jako kratko’. Glumac ju je upitao je li se ikada poseksala s dva muškarca istovremeno, a kada je odgovorila da nije, pozvao je svojeg tjelohranitelja.



Glumac ga je pitao želi li da ga djevojka oralno zadovolji, a kada je on rekao da želi, žrtva tvrdi da nije imala izbora jer joj je zgrabio glavu i prisilio na oralni seks.

Susret je imao i bizaran kraj jer nitko od uključenih stranki nije doživio vrhunac, ali je Stallone upitao želi li vidjeti spermu pa je doživio orgazam pred njom.

Nakon što su se odjenuli, glumac je prokomentirao da su oboje oženjeni te da ne smije nikome reći za susret jer će joj morati ‘razbiti glavu’. Na to su se oba muškarca nasmijala, no njoj nije bilo do smijeha.

Djevojka je nakon susreta otišla razgovarati s policijom, na kraju nije tužila glumca jer se osjećala posramljeno i zastrašeno.

Na razgovoru s policijom je cijelo vrijeme bila vidno uznemirena i uplašena.

