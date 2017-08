PRIZNAO DA JE BISEKSUALAC PA GA CURA OSTAVILA: Bivša tinejdžerska zvijezda otvorila dušu: ‘Nije me razumijela. To je bilo to’

Iako je njegov brat Nick, član planetarno popularnih Backstreet Boysa, bio daleko poznatiji i uspješniji, i Aaronova karijera dobila je u jednom trenutku zalet.

Iako u sjeni starijeg brata proveo većinu života u jednom trenutku i on je bio vrlo popularan među tinejdžericama, no ujednom trenutku scve je pošlo po zlu.

AaronCarter na naslovnice je opet dospio prošlog mjeseca nakon što je uhićen zbog vožnje pod utjecajem alkohola i posjedovanja narkotika.

Ovog je, pak vikenda Aaron priznao da je biseksualac, a sada doznajemo i nastavak priče.



‘Razgovarao sam o tome s svojom curom, ali ona me nije razumijela niti me željela razumijeti. I to je bilo to. Odlučili smo otići svaki svojim putem’, rekao je Aaron u intervjuu za The Bert Show.

‘Ponovno sam solo,priznao sam da sam biseksualac. To je ono što jesam. Živjet ću dan po dan, ali sretan sam zbog svoje budućnosti, zbog mogućnosti da sam biram hoću li biti s muškarcem ili sa ženom’, rekao je.

Aaron je rekao kako je već s 12 godina znao da ga privlače i osobe istog spola, ali kako do 17 godine nije ni pokušao učiniti nešto po tom pitanju.