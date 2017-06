PRINCEZA DIANA ŠOKIRALA SVOJOM TAJNOM: ‘Zbog Charlesa sam se bacila niz stepenice kada sam bila trudna s Williamom’

In her own words: "So rage, rage, rage! Why can't you be honest with me? But, no, Charles cut me absolutely dead. It's as if he had made his decision; and if it wasn't going to work, it wasn't going to work. He'd found the virgin, the sacrificial lamb, and in a way, he was obsessed with me. But it was hot and cold, hot and cold. You never knew what mood it was going to be; up and down, up and down." [Source: Diana Her True Story by Andrew Morton] ■ من أقوال اﻷميرة: "غضب شديد، غضب، غضب! لماذا لست صادقا معي؟ لكن لا، لقد تخلى تشارلز عني بكل بساطة وقضى علي. كان اﻷمر يبدو لي وكأنه قد اتخذ قراره [تقصد حول زواجهما]، إن لم ينجح الزواج، فذلك يعني أنه لن ينجح. لقد وجد العذراء التي كان يبحث عنها، ووجد كبش الفداء، وبطريقة غريبة، شعرت بأنه كان مفتونا بي. لكن مشاعره نحوي كانت مضطربة، فأحيانا تكون دافئة وأحيانا أخرى تكون باردة وهكذا. ولم أتمكن من فهم مزاجه المتقلب، فأحيانا يكون سعيدا وأحيانا أخرى يكون تعيسا وهكذا." [المصدر: كتاب ديانا قصتها الحقيقية للكاتب آندرو مورتون] ■ #princessdianaforever #humanitarian #princessofwales #princessdiana #gb #hertruestory #kensingtonpalace #uk #thebritishroyalfamily #theroyalfamily #thebritishmonarchy #queenofhearts #instagood #instaroyal #instalike #di #fashionicon #peoplesprincess #style #glamorous #icon #foreveryoung #uk #الأميرة_ديانا #أميرة_ويلز #أميرة_القلوب #الأميرة_ديانا_لﻷبد #بريطانيا #لندن #قصتها_الحقيقية #أميرة_الشعب

A post shared by Princess Diana Forever (@princess.diana.forever) on Jun 12, 2017 at 7:36am PDT