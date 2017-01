PRINC CHARLES VARAO NA SVE STRANE: Prvo je Dianu varao s Camillom, a onda je prevario i ljubavnicu

U njoj biografiji princa Charlesa objavljeni su i novi škakljivi detalji o njegovom ljubavnom životu, koji su jako uzrujali njegovu sadašnju suprugu, a koja mu je bila ljubavnica dok je bio u braku s princezom Dianom.

Charles (68) navodno je Camillu varao sa Sue Townsend, poduzetnicom koju su mnogi nazivali mlađom i ljepšom verzijom Camille. Prevara ju je toliko pogodila da je došlo do fizičkog obračuna pa izbori tvrda da je Charlesa gađala kipićem koji je promašio glavu, a onda ga i udarala po prsima, vičući da ju je osramotio u javnosti.

Izvori tvrde da je prevara potpuno izbacila Camillu iz takta jer je mislila da supruga ima na kratkoj uzici te nikada nije niti posumnjala da bi je mogao prevariti. No, to je nije trebalo iznenaditi s obzirom na to da je Charles godinama s njom varao Dianu, dok je sama Camilla bila u braku s njegovim prijateljem.

DRAMATIČNO UPOZORENJE PRINCA CHARLESA: ‘Duboko zakopani odjeci mračnih dana 1930-ih godina uzdižu se iz pepela!’



‘Camilla je koristila seks kako bi kontrolirala Charlesa, a pomisao da je zainteresiran za drugu ženu, pogotovo onu koju su opisivali kao mlađu i ljepšu verziju nje, ju je potpuno razbjesnila. Svoju eksplozivnu narav pokazala kada je saznala za nevjeru, čemu su posvjedočili i svjedoci jer se nije mogla obuzdati’, stoji u novoj biografiji.

Sue ipak nije priznala da su bili u ljubavnici, ali kaže da su bili bliski, prije mnogo godina. Čini se da su bili toliko bliski da je upoznala Charlesovu sestru, vozila se s njim u Aston Martinu i bila s njim na godišnjem odmoru. Navodno su se posvađali kada je 1997. na tjedan dana zatvorila svoju trgovinu kao simbol odavanja počasti preminuloj princezi Diani.

Osim Sue, Charles je navodno zavodio i Barbaru Streisand i Catherine Zeta-Jones, a kruže i priče da voli muško meso. U biografiji stoji da je Camilla uvijek bila slijepa na njegove avanture s muškarcima jer je htjela postati dio kraljevske obitelji, no Sue joj je pogodila živac.

ZA SVE JE KRIVA LIJEPA NAŠA: Britanci brutalno popljuvali fotografiju kraljevskog para iz Hrvatske