PRIJATELJ RAZOTKRIO SLAVNOG PJEVAČA: ‘On je već godinama zatreskan u nju, išao je na njezin koncert s nadom da će se spetljati’

Oni su trenutno najzgodniji celebrity par!

Slavni pjevači, Drake i Jennifer Lopez, uživaju u svojoj ljubavnoj vezi, a ako je vjerovati Drakeovim prijateljima, pjevač je već davno bacio oko na J.Lo. Drake je već odavno ‘zatreskan’ u pjevačicu, ali je uvijek bilo ‘krivo vrijeme’… Sve do sada, tvrde prijatelji.

UHVAĆENI: Slavni par viđen kako razmjenjuje vruće poljupce na plesnom podiju

“Drake je već godinama zaluđen Jennifer i oduvijek su se upucavali jedno drugome. No, ovo je prvi put da su oboje slobodni u isto vrijeme. Mislim da je Drake otišao na njezin koncert s nadom da će se spetljati s njom, a svi govore da mu je to i uspjelo. Njoj se sviđa to njegovo šepurenje i samopouzdanje koje ima, a njemu se sviđa što je ona moćna žena”, otkrio je prijatelj, piše Mirror.



Drake i J.Lo potaknuli su glasine o svojoj vezi objavom fotografije na kojoj se maze, a nedavno je procurio i video na kojem razmjenjuju poljupce.

Drake and Jennifer Lopez kissing pic.twitter.com/GpCfUPIi0g — HIP HOP FACTS (@iDailyRapFacts) December 30, 2016

Njihovi obožavatelji otišli su toliko daleko s analiziranjem da su primijetili kako Jenn nosi njegov lančić na jednoj fotografiji na kojoj pozira s prijateljicama.

Bilo kako bilo, čini se da ljubav cvjeta.