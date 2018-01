PREPOZNAJETE LI GA? Potpuno je promijenio imidž i ima novu pjesmu s Milom Elegović

Pisao je za mnoge hrvatske pjevače, a sada se odlučio na duet s Milom Elegović.

Glumica i pjevačica Mila Elegović, te kantautor Mladen Burnać, objavili su danas svoj glazbeni duet – pjesmu “Više nismo zajedno”, za koju su snimili i video spot na zagrebačkom Gornjem Gradu.

‘Mila i ja smo dogovarali mogući duet, još početkom prošle godine. No čekao sam da napravim odgovarajuću pjesmu, neku koja bi odgovarala duetu, a pogotovo samoj Mili i njenoj interpretaciji. Preslušao sam njen album, bio sam i na nekim njenim nastupima, te sam još otprije znao da je sjajna pjevačica. Mislim da ima posebno zanimljivu boja glasa, te jednu određenu teatralnost u izgovoru stihova. Time svakoj riječi daje poseban značaj, što je jako lijepo. A malo je pjevačica koje to imaju u sebi, ili to uopće umiju’, kaže Burnać.

Stvaranje pjesme je, kaže, potrajalo jer je pazio na svaki stih, a kad je pjesmu predstavio Mili, ona je samo rekla – ‘ovo je tako lijepo’.



Autor pjesme je sam Mladen, koji je napisao i glazbu i stihove. Aranžman je djelo Tihomira Preradovića, a Marko Dimić je redatelj spota. Spot je sniman proteklih dana u Zagrebu, na Gornjem gradu, a u spotu gotuje i mladi čelist Matej Milošev.