PREMINUO JE ROBERT BUŠIĆ BUŠ, PRVI FRONTMEN KOJOTA: ‘Bio je dobra duša i jako će nam nedostajati

Vijest o smrti objavljena je na službenoj stranici benda. Bivši kolege su se od Buša oprostili emotivnim statusom i pjesmama u kojima je svirao usnu harmoniku.

Noćas je je preminuo Robert Bušić Buš, prvi frontmen legendarnih Kojota. Vijest o njegovoj smrti objavljena je na službenoj stranici benda.

“Noćas nas je napustio Robert Buš Bušić, naš prijatelj, suborac, glavni vokal i tekstopisac Kojota u prvoj postavi benda. S njim smo došli do snimanja prvog albuma i ugovora za sva tri. Buš je jako zaslužan za sve to. Bio je dobra duša i jako će nam nedostajati. Svaki puta kad čujete ovu usnu harmoniku znajte da je to Buš! Zbogom prijatelju. Vole te Kojoti”, stoji na Facebook stranici benda.





Na njegovu privatnom profilu na istoj društvenoj mreži prijatelji i fanovi pišu oproštajne poruke. Posljednji ispraćaj glazbenika bit će u četvrtak, u 11:35 na krematoriju na Mirogoju.