PREMINUO AUTOR HITA ‘LOVE IS IN THE AIR’: Otišao je George Young, brat utemeljitelja grupe AC/DC

Australski glazbenik i mentor skupine AC/DC, autor hita Love is in the Air, umro je u dobi od 70 godina, objavila je australska mreža Rundfunk ABC.

“S bolom u srcima objavljujemo da je umro naš voljeni brat i mentor George Young”, napisao je hard rock band na svojoj mrežnoj stranici.

“Bez njegove pomoći i vodstva ne bi bilo AC/DC-ja”, dodaje se.

Uzrok smrti nije objavljen, prema želji obitelji.



Young je bio brat utemeljitelja AC/DC-a Angusa i Malcolma Younga.

Proslavio se ponajprije 60-ih godina kao član rock skupine The Easybeats iz Sydney.

Bio je najbolji u radu iza scene pomažući u stvaranju jedne od najvećih rock skupina na svijetu.

Neki od njegovih klasika su Love is in the Air, svjetski hit iz 1977. te Friday on my Mind koje je stvorio s dugogodišnjim suradnikom Harryjem Vandom.