PREMINULA ZVIJEZDA SEDAMDESETIH: Pjevač Temptationsa umro u bolnici od komplikacija meningitisa

Pjevač skupine The Temptations Dennis Edwards preminuo je u bolnici u Chicagu od komplikacija meningitisa.

Pjevač Dennis Edwards, član američke skupine The Temptations više od desetljeća koji je interpretirao slavnu “Papa Was a Rollin’ Stone”, umro je u četvrtak u dobi od 74 godine, objavljeno je u subotu.

Glazbenik je preminuo u bolnici u Chicagu, kazala je njegova supruga za lokalne medije.

Edwards, koji je upravo danas trebao napuniti 75 godina, umro je od komplikacija meningitisa, pojasnila je Brenda Edwards.



Dennis Edwards pridružio se 1968. skupini Temptations, koja je već djelovala od 1961. i imala određen uspjeh.

Proslavili su ih hitovi “Papa Was a Rollin Stone”, “Just My Imagination” i “Cloud Nine”.

Edward je napustio skupinu polovicom sedamdesetih ali se vratio 1980. Četiri godine kasnije krenuo je u solo karijeru i prilično dobro prošao s albumom “Do Not Look Any Further”.

Ušao je u Dvoranu slavnih rock and rolla kao član skupine Temptations 1989.