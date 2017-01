PREKINULA DESETOGODIŠNJU ŠUTNJU: Bivša pjevačica vratila se u medije i progovorila o svojoj pobjedi u borbi s ovisnošću

Nakon deset godina, bivša pjevačica ponovno je u središtu medijskog zbivanja.

Deset je godina nije bilo u medijima, a sada se vratila! Bivša pjevačica Paola Valić, danas Bekić, danas živi posve drugačijim životom te su joj se u posljednjih 10 godina dogodile brojne lijepe i važne stvari. Udala se, postala majka malenog Benjamina, magistrirala novinarstvo na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti, a početkom godine počela je raditi i kao radijska voditeljica.

“U početku je znalo biti teško jer mi je trebalo dosta vremena da progutam ubitačni i stresni tempo kojim sam tada živjela. Nije bilo lako studirati ni trudna, a još manje s malim djetetom. Srećom, pa sam imala jako veliku podršku obitelji, muža i divne svekrve koja ruši predrasude da su sve svekrve – svekrive”, rekla je Paola za Story.

Paolu smo upoznali u showu Story Super Nova 2003. godine, a njezina ljubav prema glazbi traje i danas. Tako danas vodi Zbor mladih Gloria u jednoj zagrebačkoj župi i ima svoj bend.



Već dvije godine vodi svoj blog ‘Paoline priče’, a u njemu je progovorila i o svom najtežem razdoblju kada se borila s ovisnošću i u tome uspjela.

“Svima se u životu dogodilo da budu u nekoj vrsti patnje, boli i problema. Imati probleme bilo kakve vrste nije lak posao. Moj posao je bio vrlo težak. Nakon nekoliko godina borbe s ovisnošću, odlučila sam uzeti stvari u svoje ruke i napraviti veliki korak. Pomoć sam potražila u komuni Susret, na Čiovu. Iako mi je u to vrijeme bilo jako teško, znala sam da je to jedini ispravni put i da mi samo tako nešto veliko može izokrenuti život nabolje. Okruženje u kojem sam do tada živjela nije me više činilo sretnom i sve sam više bila svjesnija lažna estradnog sjaja i lakih prijateljstava. Odluka da učinim prvi veliki korak nije bila nimalo jednostavna. To je značilo – potpuno izbrisati sve što sam do tada radila, izmijeniti ljude, kolege i sve ono što me nije činilo sretnom.

Krenula sam od nule. Osvijestila sam se. Sama sebi sam pružila šansu da budem bolje. Postala sam si prijatelj. Prvo je trebalo dobro prokopati po prošlosti, te zatim sve stvari, ljude i situacije smjestiti tamo gdje im je mjesto. Samo patnja i bol mogu biti naši najbolji učitelji. Vrlo teško možemo kroz sretne trenutke vidjeti neke stvari koje nas koče. Kada smo sretni, sve ide kao po loju, ali da bismo bili sretni moramo dotaknuti bol. Iako od nje bježimo i ne volimo da nas boli, ja sam danas sretna što me boljelo. Ostala sam sama, bez ikoga svog ( obitelj i par prijatelja), bez bilo kakve šminke, sjaja pozornice i glamura”, napisala je Paola na svom blogu.