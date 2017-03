‘PRED KRAJ MI JE TEK PRIZNAO…’: Legendarna Gabi Novak otkrila što joj je Arsen prije smrti znao govoriti

Gabi Novak otkrila je što joj je njezin suprug Arsen rekao prije smrti.

Iako je mislila da će svoju glazbenu karijeru završiti puno ranije, legendarna glazbena diva Gabi Novak i danas vrijedno radi zajedno sa svojim sinom Matijom Dedićem.

Njih su dvoje nedavno nastupili na intimnom koncertu u restoranu ‘4 sobe gospođe Safije’ u Sarajevu, a bio je to ujedno njihov prvi zajednički koncert u glavnom gradu BiH nakon smrti Arsena Dedića.

“Pomalo se čovjek umori, godine čine svoje, ali ima nešto što možda pojedinci osjećaju, a to je da kada dođete na scenu i kada vas dočeka topli aplauz, zaboraviš na sve to skupa. To je grubo rečeno jedno prokletstvo, koje ti proradi adrenalin i emocije i ti sve zaboraviš, zaboraviš da te boli zub, da ti se nešto dogodilo. Pogotovo kad vidiš da su ti ljudi došli uživati u vašoj pjesmi”, rekla je Gabi za Radiosarajevo.ba.



VJEČNE MELODIJE: Najljepše pjesme koje je Arsen Dedić napisao za druge

Obitelj Dedić često je skupa radila glazbene projekte, a pjevačica je priznala i da je svoj glazbeni smjer promijenila upravo zahvaljujući svome sinu. “Jasno je da se rasplinuo jedan trio familijarni, kada smo tako lijepo počeli zajedno raditi, kada se Matija vratio s Muzičke akademije, kada smo napravili jedan lijepi program s kojim smo zajedno prošli mnogo koncerata. Ali eto, otišao nam je jedan član obitelji. Mnogo dragih ljudi je otišlo u posljednje vrijeme. Kada se sjetim Keme, koji je često dolazio u našu kuću u Zagrebu, imali smo prekrasnih koncerata, bili smo veliki prijatelji, pogotovo Arsen i Kemo bili su kao braća. Ali na moje veliko iznenađenje toliko mladih ljudi rano odlazi, ne samo iz glazbenog svijeta. To mi teško pada, ali nekako sam se osposobila”, rekla je glazbena diva.

Također je otkrila i što joj je Arsen pred kraj znao govoriti.

“Imaš našeg Matiju i nastavi dalje”, otkrila je Gabi Arsenove posljednje riječi.

Gabi Novak i Arsen Dedić živjeli su u skladnom braku 42 godine, a on je često naglašavao kako su mu upravo godine provedene uz Gabi bile najljepši dio života.

“Bez razumijevanja i tolerancije nema nikakvog odnosa muškarca i žene, pogotovo ako su u braku i imaju djecu. Moje poštovanje prema Arsenu bilo je veliko, kakav god je bio fakin. On je dobro znao da će naći u meni ženu koja će ga podržavati do posljednjeg časa, koja će ga njegovati, čuvati, biti na njegovoj strani i nikada neće izgovoriti nešto ružno. Pred kraj Arsen mi je rekao koliko sam mu bila važna i da ću u skicama pronaći pjesmu koja je posvećena meni”, otkrila je Gabi Novak za Radiosarajevo.ba.