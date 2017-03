PRAVA PROFESIONALKA: Ashley Graham skinula gaćice pred kamerama i pokazala golu guzu

Думаете, Эшли Грэм играет с нами в прятки, а вот и нет, модель размера плюс участвует в фотосъемке на пляже в Майями.💁 ———– ✔️#AshleyGraham#новыйтренд #новостизвезд#showbiz #форма#пышки#фотосозвездой #спасателималибу #фотосъемка #москва #celebrity #celeb #glamur #fashionstyle #bikini#topface #oceandrive #fotoset #gossipgirl #bestoftheday #hot#newsday #new #model

A post shared by ⭐️HOLLYWOOD/НОВОСТИ ЗВЕЗД⭐️ (@people__stars) on Mar 22, 2017 at 4:04pm PDT