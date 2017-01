PRAVA LJUBAV NIJE POTROŠNA: Ovo su najduži slavni brakovi koji prkose vremenu

Njih godina razvoda nije dotukla!

Iako smo u 2016. svako malo čitali o razvodima poznatih parova, postoje i oni čija je ljubav nadjačala sve prepreke.

LJUBAV SE (NE) ZOVE IMENOM TVOJIM: Najšokantniji slavni razvodi koji su šokirali svijet

Sting i Trudie Styler

Pjevač Sting i njegova supruga Trudie u braku su od 1992. godine, a recept za dobar brak vrlo je jednostavan: “Nema tu nikakve tajne, jednostavno smo imali sreće”, rekao je Sting prošle godine.



Keith Richards i Patti Hansen

Slavni se par upoznao 1979. godine kada je Keith imao problema s drogom, a vjenčali su se u prosincu 1983. godine. Richards je više puta naglasio da mu je upravo Patti spasila život. Par ima dvije kćeri, Theodoru i Alexandru.

Alice Cooper i Sheryl Goddard

Slavni se par vjenčao u ožujku 1976. i imaju troje djece. Cooper je 2011. izjavio za Guardian da nikada nije prevario svoju suprugu. “Ako se oženite osobom koju volite, nikada ne biste napravili ništa što bi je moglo povrijediti. Iskreno, bio sam okružen mnogim prelijepim ženama, ali uvijek bih im rekao da nisam zainteresiran”, rekao je Cooper.

David Bowie i Iman

Slavni je par bio u braku od 1992. do 2016., kada je pjevač preminuo u 69. godini života. “David nije svađalica. Englez je pa uvijek nekako ostane miran dok ja vrištim. Onda, on me uvijek uspije nasmijati, s njim je uvijek zabavno”, rekla je Iman 2010. za Harper’s Bazaar.

Ringo Star i Barbara Bach

Ringo i Barbara u braku su od 1981., a nakon 34 godine braka, Barbara je otkrila: “Jednostavno je. Volim svog muža i to je moja tajna.” Ringo se slaže sa suprugom te je izjavio da voli Barbaru isto kao što ju je volio kad su se tek upoznali i da je blagoslovljen što su još uvijek zajedno.

Johnny Cash i June Carter

Popularni pjevač i njegova supruga bili su u braku od 1968. do 2003. godine, kada je June preminula u 73. godini. Četiri mjeseca kasnije preminuo je i Johnny Cash. “Moj je otac obožavao moju majku, a John je isti takav. Veoma je dobar čovjek i živjela sam s njim dobar život”, rekla je jednom prilikom June.

Charlie Watts i Shirley Ann Shepherd

Bubnjar grupe Rolling Stones i njegova supruga u braku su od 1964. te imaju kći Serafinu i unuku Charlotte. “Ona je nevjerojatna žena”, rekao je bubnjar i dodao da je jedina stvar zbog koje žali to što ne provodi dovoljno vremena kod kuće.