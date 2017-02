POZNATI HRVATI ZA NET.HR KOMENTIRAJU FAVORITE ZA OSCARA: ‘Prestala sam gledati na polovici filma’

Odbrojavanje je već počelo, a uskoro ćemo saznati i tko će osvojiti Oscara za najbolji film! Svoje favorite imaju i poznati Hrvati, koje su otkrili u razgovoru za Net.hr.

Obavljaju se posljednje pripreme za najvažniju filmsku noć u godini! Osamdeset deveta po redu svečana dodjela Oscara održat će se 26. veljače u Los Angelesu, a svečanost će se emitirati u više od 225 zemalja.

‘Oscarovska groznica’ zahvatila je i Hrvate, koji s nestrpljenjem očekuju proglašenje najboljeg filma. Upravo ta kategorija izaziva najveći interes publike, a ove su godine u njoj nominirani sljedeći filmovi: ‘La La Land’, ‘Arrival’, ‘Fences’, ‘Hacksaw Ridge’, ‘Hell or High Water’, ‘Hidden Figures’, ‘Lion’, ‘Manchester By the Sea’ i ‘Moonlight’.

OBJAVLJENE NOMINACIJE ZA OSCARA 2017.: Film ‘La La Land’ postigao povijesni uspjeh!



Oscare prate i poznati Hrvati, a za Net.hr otkrili su tko su njihovi ovogodišnji favoriti.

“Nisam pogledala sve filmove, ali me ‘Lion’ naprosto oduševio. Dugo me tako nije neki film pogodio. ‘La la land’ sam prestala gledati u pola filma, a ovu prvu polovicu sam se trudila biti zabavljena”, rekla nam je pjevačica Maja Šuput.

“Moj ovogodišnji favorit za osvajanje zlatnog kipića je film ‘Manchester by the Sea’. Film me je oduševio; scenarij, glazba, a pogotovo glumci. Volim filmove koje nose glumci i mislim da je ova godina upravo “glumačka” godina. Moram priznati da nisam stigao pogledati filmove ‘La La Land’ i ‘Moonlight’, a čuo sam dosta različitih mišljenja. Ova dodjela Oscara se ne propušta”, rekao nam je glumac Jan Kerekeš.

“Od nominiranih filmova pogledala sam samo dva – ‘La la Land’ i ‘Lion’. Favorita mi nije teško izdvojiti jer je ‘La la Land’ točno pogodio moj senzibilitet i nakon dugo vremena se pojavio i taj film kojeg se veselim gledati drugi, pa i treći put. Veoma romantična, a opet potpuno realistična priča, film koji ne možemo svrstati u one s happy endom, ali niti potpisati da je završetak loš. Mene je osvojio,” priznala nam je voditeljica Ecija Ivušić.

“Već dugo godina nisam u toku ni s Oscarima ni s ostalim velikim svjetskim filmskim svečanostima i dodjelama. Naknadno doznam od kolega koji su dobitnici. Nisam pogledala niti jedan ovogodišnji konkurentski film, a ni prošlogodišnji”, otkrila nam je glumica Hana Hegedušić.

“Ako moram izdvojiti svog favorita za zlatnog kipića onda je to svakako ‘La la Land’. Veliki sam ljubitelj mjuzikla, a i sama sam glumila i pjevala u nekoliko. Stoga znam koliko je rada i predanosti potrebno kad je takav žanr u pitanju”, rekla nam je pjevačica grupe Bang Bang, Lara Antić Prskalo.

“Meni je favorit ‘Lion’. Govori kako je život zapravo težak, pun prepreka i izazova i nikad ne znaš gdje i kako ćeš završiti… Vrlo je poučan za sve dobne skupine i ima poantu na kraju. Svi se možemo pronaći u njemu i suosjećati”, kaže glumica i pjevačica Sementa Rajhard za Net.hr.

S poznatim Hrvatima slažu se i čitatelji Net.hr-a, koji su u nedavno provedenoj anketi na našem portalu najviše glasova dali filmu ‘La La Land’ (34,62%), a zatim slijede ‘Hacksaw Ridge’ (26,92%) i ‘Lion’ (19,23%).