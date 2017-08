POZNATA DOMAĆA GLUMICA USRED LJETOVANJA ZAVRŠILA NA HITNOJ: ‘Važno je da srce kuca dobro…’

Hvala ljudima na Hitnoj u Orebicu na velikoj ljubaznosti, hvala nepoznatim ljudima koji su me vodili na hitnu, hvala nepoznatim ljudima koji su donijeli vodu, hvala hrabroj Tihani koja je s otoka i broda vukla nasa dva kufera, s svojom ozljedjenom nogom. Sve je ok. Bas kad pomisliš koliko su ljudi nepravedni, shvatis da ima i dobrih ljudi! I vazno je da Srce ❤️kuca dobro! 👍🙏💪#everythingwillbeok

