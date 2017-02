‘POZDRAVITE BENA AFFLECKA – I GOSTA’: Jimmy Kimmel ‘izvrijeđao’ Matta Damona pred svima

Tijekom dodjele nagrada Oscar Jimmy Kimmel nije propustio priliku našaliti se na račun svog dobrog prijatelja i poznatog glumca Matta Damona.

Slavni voditelj i komičar Jimmy Kimmel i glumac Matt Damon jako su dobri prijatelji koji se obožavaju šaliti na račun jedan drugoga.

Priliku za zbijanje takvih šala nisu propustili ni na dodjeli Oscara, gdje ‘spuštanja’ nije nedostajalo.

“Večeras, u duhu zbližavanja ljudi, ja bih volio zakopati ratnu sjekiru s nekim s kim sam imao problema. Ja bih to stvarno volio. Taj netko je Matt Damon,” rekao je Kimmel na početku svog monologa. “Poznajem Matta već dulje vrijeme. Poznajem ga tako dugo, da kad sam upoznao Matta, ja sam bio onaj debeli, ok? To je istina. Imali smo problema. On je sebična osoba. Svi vi koji ste radili s njim, znate to. No Matt je učinio nešto vrlo nesebično i želim ga pohvaliti za to”, rekao je Kimmel i ispričao kako je Damon dopustio Caseyju Afflecku da glumi u filmu ‘Manchester by the Sea’, dok je on glumio u lošem filmu koji je izgubio 80 milijuna dolara.

Jimmy Kimmel roasts Matt Damon at the #Oscars: "When I first met Matt, I was the fat one." pic.twitter.com/ZOKmuPjOma — Hollywood Reporter (@THR) February 27, 2017

Kasnije tijekom showa, Kimmel je dopustio da nekoliko turista osjeti čari dodjele Oscara i vide kako izgleda prijenos uživo. Jedan od posjetitelja bio je i čovjek po imenu Gary iz Chicaga, a kada je čovjeka upoznavao s glumcem Caseyjem Affleckom, Jimmy mu je rekao: Ignorirajte ovog mamlaza iza njega.” Naravno, riječ je bila o Mattu Damonu.

Kada je došlo vrijeme da se Ben Affleck i Matt Damon popnu na pozornicu kao prezenteri, Kimmel je opet iskoristio priliku da se naruga Damonu.

“Molim vas, pozdravite dvostrukog dobitnika Oscara Bena Afflecka – i gosta”, a ova je najava izazvala salve smijeha u dvorani.

Slavni glumac nije mogao vjerovati da je najavljen kao gost, ali tu nije bio kraj njegovim mukama.

Dok je Affleck dobio priliku govoriti, svaki put kad bi Damon otvorio usta, počela je svirati toliko glasna glazba da je bilo očito da se slavnog glumca želi otjerati s pozornice.

“Završi ovo! Svi želimo ići kući”, dobacio mu je šaljivi voditelj, koji je glumio dirigenta te ponovno nasmijao sve.

I prije posljednjeg proglašenja za najbolji film, Kimmel se opet osvrnuo na Damona.

“A sada, moj omiljeni dio večeri! Prilika da vidim kako Matt Damon gubi Oscara pred nosom. Molim pozdravite Warrena Beattyja i Fayea Dunawayja“, rekao je Kimmel.