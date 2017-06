POVRATAK U PROŠLOST: Koliko domaćih zvijezda prepoznajete na ovoj fotografiji staroj 20 godina?

Nina je na Instagramu objavila fotografiju staru dvadesetak godina na kojoj pozira s brojnim poznatim facama toga vremena.

“Prije dvadesetak godina tada čuveni Đoserov memorijal u Puli. Kakva su to vremena bila. Tada je must have bio osmijeh oko glave”, napisala je pjevačica uz fotografiju.



Njeni su pratitelji počeli pogađati tko je sve na fotografiji, a najprepoznatljiviji su Ivana Plechinger, Sandi Cenov i Barbara Kolar.