POTRESNA ISPOVIJEST SRPSKE KOŠARKAŠICE: ‘Ubijao me od batina, krao mi novac i drogirao se… Vidjela sam kako vuče crtu’

Poznatu srpsku košarkašicu Milicu Dabović, koja je prije nekoliko godina branila boje Novog Zagreba, pretukao je bivši dečko Šime Šiklić Simon.

Srpski mediji tvrde da je do sukoba između njih dvoje došlo zbog Soraje Vučelić nakon što je Simon fotografiran sa starletom na jednom nastupu.

“Ne znate situaciju! On je mene pokrao! Je l‘ treba to da vam pričam? Ukrao mi je karticu, novac, automobil od oca, ukrao je moju imovinu, moj novac s računa! Je l‘ treba to da vam kažem? Nego, on vam šalje poruke koje nemaju nikakvog smisla, gdje mu pišem da mi ološ vrati novac koji mi je ukrao”, kaže Milica Dabović za srpski Blic.

PRETUČENA SLAVNA SRPKINJA: Bivši dečko skoro zadavio lijepu košarkašicu koja je igrala i u Zagrebu



Nakon što ju je njezin bivši dečko u medijima nazivao ljubomornom, ostavljenom ženom, bivša srpska košarkašica odlučila je progovoriti.

“Tijekom veze me je ubijao od batina i krao mi novac stalno. Automobil koji vozi je od mog oca, koji mu je dao da ga vozi jer je bio dogovor da ga proda, Hummer je u pitanju. On to nikada nije napravio, ali taj auto mi nismo vidjeli već tri, četiri mjeseca, nismo ni novac vidjeli od tog auta. Otac je otišao prijaviti nestanak automobila. Molila sam ga da mi vrati novac koji mi uzima i troši otkad se zabavljamo. Samo sam ga to molila, moj zarađeni novac. To je negdje oko sto tisuća eura. Uzeo mi je sat koji sam platila, auto, karticu, keš koji sam imala u novčaniku je uzimao redovito”, otkrila je Milica i dodala: “Uzimao je drogu. Jednom sam vidjela kako je uzeo crtu u stanu… Sve vrijeme me je napadao oko raznih gluposti.”

Simonova je priča pak malo drugačija.

“Prekinuli smo prije dva tjedna. Zvala me je da dođem u stan da uzmem stvari i tada je došlo do verbalne rasprave. Milica me počela grebati i napadati, u trenutku obrane odgurnuo sam je od sebe”, rekao je Simon.

Na tvrdnje bivše djevojke da joj duguje sto tisuća eura, da je od tog novca uzimao narkotike, Simon odgovara: “To su gluposti, pa iz tog razloga to ne želim komentirati jer to nije tema ovog slučaja, a nije ni istina.”

Protiv bivše košarkašice tužbu je najavila i srpska starleta Soraja Vučelić, koja je večer prije okršaja između Milice i Simona bila s njim u izlasku, a njihove zajedničke fotografije izašle su u javnost te dodatno razljutile Milicu.